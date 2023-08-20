才邀談合作！郭台銘轟柯侯內耗鬥爭 王金平緩頰：總是要保護自己
鴻海創辦人郭台銘日前喊話民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜坐下來談合作，但郭昨在台南卻又砲轟侯柯無心團結，都在鬥爭、內耗。對此，前立法院長王金平今（20）日受訪緩頰稱，現在個人意見，總是要先保護自己，讓立場可得到伸張，並稱相信到了時候，大家一定會整合好。
記者翁子竣／台北報導
郭台銘早前才邀柯文哲、侯友宜坐下來喝咖啡談合作，昨卻在台南舉行主流民意大聯盟造勢晚會時，痛批侯友宜、柯文哲只想到個人利益、只想到政黨利益，嘴巴講要團結，實際上卻是彼此內耗、鬥爭，對不起主流民意，並強調三人可公開進行辯論。
針對郭台銘說法，王金平今受訪表示，這是活動中的意涵，只要侯柯兩人樂意的話，當然就可以成行，要尊重侯柯兩人意見。他也緩頰說，現在個人意見，總是要先保護自己，讓自己立場能夠得到伸張，所以現在講的話，不要把他當作真正未來講得那麼重的話，慢慢演變轉化，相信到了一定時候，大家會整合好。
媒體問，是否認為郭台銘已經沒招？王金平則說，一切都不必要，直接了當去談這問題，這樣對整合來講不見得是好事，因慢慢讓姻緣自然來到。建議侯友宜跟柯文哲談合作？王金平直言，建議他們兩人合作，但從來沒分別跟他們兩人談過。