誤傳「國民黨在萬華中正要掛了」　郭昭巖：想反應基層心聲

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郭昭巖認為，國民黨在萬華區是有機會贏回一席的，畢竟疫情重創萬華，還有「萬華破口說」，都讓萬華人心裡都非常難過，所以這次是很有可能會贏回這一席的，也不只是藍營本來的支持者，甚至很多中間選民，這次本來可能想來支持藍營。
郭昭巖批，但藍營一直沒提名人選，所以大家難免會擔心、憂慮，甚至有的也會失望、放棄，這樣也會讓原來藍營的支持者跑掉，中間選民也會放棄國民黨，「這影響的不是只有立委的選舉，相信對於總統大選也相當不利」，她認為，自己身為在地民意的黨籍民意代表，有責任反映基層聲音讓黨部知道。
針對「國民黨在萬華中正要掛了」說法，郭昭巖表示，因為太多基層民眾非常氣憤，有些真的很急、很氣，覺得若再不推人，因為討厭民進黨，就可能會轉向其他的參選人，而國民黨已經輸在起跑點上，別人都已經開始競選兩個多月了，若再無讓黨部知道地方憂慮，剩下幾個月要拉回這些支持者，不見得拉得回來。
郭昭巖最後表示，這次誤傳，純粹是要讓黨知道地方真實的聲音，希望黨部趕快加緊提名作業，對國民黨立委、總統的選舉，才有可能扳回一席。
郭昭巖還說，面對很多支持者問到立委提名人選的時候，也很難回答選民，這樣選民當然也會焦慮。