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誤傳「國民黨在萬華中正要掛了」　郭昭巖：想反應基層心聲

▲國民黨台北市議員郭昭巖19日晚間誤傳「國民黨在萬華中正要掛了」訊息到議員群組（圖／取自郭昭巖臉書）
▲國民黨台北市議員郭昭巖19日晚間誤傳「國民黨在萬華中正要掛了」訊息到議員群組（圖／取自郭昭巖臉書）

記者邱新博／台北報導

國民黨台北市第五選區（北中正、萬華）遲遲喬不定參選人選，初選民調雖6月就出爐，但因幾份民調差異太大，至今仍未決定由北市議員郭昭巖、應曉薇或鍾小平出戰。而郭昭巖昨晚疑似錯框，在市議員誤傳「國民黨在萬華中正要掛了」訊息後收回。郭昭巖今（20）日也出面回應，在地支持者非常憂慮，對總統大選也相當不利，是想反應基層心聲。

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對於媒體問及誤傳訊息一事，郭昭巖難掩尷尬表示，昨天本來是想針對在地民意、基層心聲想向黨部做反應，結果一不小心傳到黨籍議員的群組。她說，10幾年來真的也是勤跑基層，最近不管走到哪裡，大家都覺得國民黨要不要提名，眼看離選舉不到5個月的時間，很多藍營支持者都非常憂心。

郭昭巖認為，國民黨在萬華區是有機會贏回一席的，畢竟疫情重創萬華，還有「萬華破口說」，都讓萬華人心裡都非常難過，所以這次是很有可能會贏回這一席的，也不只是藍營本來的支持者，甚至很多中間選民，這次本來可能想來支持藍營。

郭昭巖批，但藍營一直沒提名人選，所以大家難免會擔心、憂慮，甚至有的也會失望、放棄，這樣也會讓原來藍營的支持者跑掉，中間選民也會放棄國民黨，「這影響的不是只有立委的選舉，相信對於總統大選也相當不利」，她認為，自己身為在地民意的黨籍民意代表，有責任反映基層聲音讓黨部知道。

針對「國民黨在萬華中正要掛了」說法，郭昭巖表示，因為太多基層民眾非常氣憤，有些真的很急、很氣，覺得若再不推人，因為討厭民進黨，就可能會轉向其他的參選人，而國民黨已經輸在起跑點上，別人都已經開始競選兩個多月了，若再無讓黨部知道地方憂慮，剩下幾個月要拉回這些支持者，不見得拉得回來。

郭昭巖最後表示，這次誤傳，純粹是要讓黨知道地方真實的聲音，希望黨部趕快加緊提名作業，對國民黨立委、總統的選舉，才有可能扳回一席。

郭昭巖還說，面對很多支持者問到立委提名人選的時候，也很難回答選民，這樣選民當然也會焦慮。

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