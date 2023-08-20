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NBA／想被交易球團還是不放人　Harden堅決不參加訓練營

▲費城76人球星James Harden與76人球團關係持續惡化。（圖／美聯社／達志影像）
▲費城76人球星James Harden與76人球團關係持續惡化。（圖／美聯社／達志影像）

實習記者張維亨/綜合報導

美國職籃（NBA）費城76人球星James Harden與76人球團事件持續惡化，Harden想離開，球團卻不放人，雙方立場堅定。根據目前最新消息，《The Athletic》的Joe Vardon在報導中表示，Harden還是想在賽季前被交易，而且並不打算參加訓練營。

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NBA費城76人球星James Harden先前在中國行時，大罵球隊總經理Daryl Morey是騙子，並且不會再與他共事。Harden與76人球團事件持續發酵中，一位與Harden親近的匿名消息來源透露消息給《The Athletic》，表示Harden的心意沒有改變，還是沒有打算要參加訓練營。

日前知名記者Marc Stein也表示，76人球團無意交易Harden，除非有更好的交易籌碼出現，目前球團與Harden雙方的立場都很堅定，關係也持續惡化，Harden想要離開，球團卻不放人。

76人隊希望留住Harden，畢竟他在22-23賽季出戰58場比賽，場均可以貢獻21分、10.7次助攻和6.1個籃板，幫助球隊取得54勝28敗的戰績。
 

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