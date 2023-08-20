余秉諺昔拍戲「差點溺斃」爆昏迷！驚悚過程曝光：人生跑馬燈經過
由苗可麗、陳志強聯手主持三立台灣台首個談話性節目《阿姐萬歲》，明（21）日即將播出「原來八點檔這樣拍！演員們的心酸血淚」主題，八點檔演員們江宏恩、何依霈、余秉諺、勇兔擔任來賓，其中余秉諺分享自己拍戲曾遇到的危險經歷，有次導演要求他要在水中溺斃，憋氣等導演喊卡，豈料他的腳因為被湖底的泥濘拖住起不來，開始出現昏迷狀況，還好工作人員即刻將他拉起，讓他忍不住直呼：「第一次腦中有人生跑馬燈經過。」
記者郭佩蓉/綜合報導
苗可麗表示很多八點檔台詞經播出後都變成流行語在網路上發酵持續至今，而且特別受到年輕族群的喜歡，有些雖已經過了十幾年了，但到現在走在街上還會聽到路人跟苗可麗說「送你一支番仔火」、「送你一桶汽油」，甚至連苗可麗最經典的「哩企係」也被網友整理剪輯成哩企係全集，這就叫經典。
但拍台八並不是那麼容易，什麼都要敢，什麼都要會，苗可麗表示跳樓、跳海、撞車、打巴掌、被砸，是八點檔的基本標配，演員真的很辛苦，何依霈說潑水、飲料是小事，余秉諺則說自己曾覺得比起海邊，在湖裡面拍攝應該還好，那次導演要求他要在水中溺斃，需要先把氣吐掉，憋氣等待導演喊卡，沒想到當他想起來卻起不來，因為腳已經被湖底的泥濘拖住，直到開始出現昏迷的狀況，是工作人員把他拉起來的，也讓他直呼第一次腦中有人生跑馬燈經過。
陳志強則分享自己曾在溪邊拍攝下水戲，當時是12月、1月天氣最冷的時候，穿著防寒衣，全身包保鮮膜還是在水中凍到受不了，也因在水中用力過猛導致過度換氣，後來上岸一直在火爐旁取暖，沒想到要拍攝時一站起來就暈倒，原因竟是在火爐旁吸了過量的一氧化碳，讓他表示當時真的差點掛掉！勇兔也分享《一家團圓》剛開拍時，在寒流來的時候到海邊拍攝下水戲，拍到後面整個臉色發白、失溫，甚至劇組燒了一桶滾燙熱水往她身上倒，才讓她暖過來。