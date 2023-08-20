還路於民遊行喊五大訴求！民團盼「路口改善」優先做到

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聯盟代表說明，遊行五大訴求包含健全人行設施、改革駕訓與考驗制度、執法捍衛行人路、重建交通法制、六都零死亡願景。
今許多政治人物出席，被問及是否擔心變成選舉空頭支票，聯盟坦言，這是最擔心最不想發生的事情，因此各政黨以黨為單位，派代表上台發言，事前也有溝通，請代表針對行人安全與交通議題發言，不會變成造勢大會。
聯盟也喊話，希望執政黨政府盡快針對訴求做出回應改是善，像是台南女童事件發生後，一個月內道路就有改善，相信路口改善計畫應該是短期內最快能夠做到的。
聯盟希望，藉由此次遊行，強烈要求政府部門重建交通法制，加強交通3E，改善道路工程(Engineering)、交通教育(Education)以及執法(Enforcement)，提供台灣更優良的步行環境。
行政院17日通過交通部擬具《道路交通安全基本法》草案，將函請立法院審議。交通部強調，草案中明定各道路交通安全關係者的責任，確立人、車、路、汽車運輸業、教育宣導、執法、救護、保險、研究與發展等9大面向基本政策，計有「總則」、「道路交通安全基本政策」、「道路交通安全計畫」、「道路交通安全會報」及「附則」共5章，計27條，將積極與立法院朝野各黨團溝通協調，盼早日完成立法程序。