FIBA世界盃／NBA版林秉聖事件受害者！九指神射Davis Bertans
FIBA世界盃熱身賽在台灣舉行，新北市新莊體育館上演波多黎各與拉脫維亞等國家大戰，其中拉脫維亞國家隊除了有「波神」之外，另一位「九指神射」Davis Bertans可也是傳奇，他曾因為波士頓塞爾提克Marcus Morris Sr.曾口頭答應馬刺要轉隊，讓馬刺隊交易他到巫師，卻又因為對方反悔成為受害者，簡直是「NBA版林秉聖」事件受牽連最倒霉的球星。
記者吳政紘/新北報導
Bertans真的很慘，2019年7月6號，馬刺與Marcus Morris Sr.達成2年2000萬的口頭協議。不過在7月10日，據美媒體報導，Marcus Morris Sr.突然反悔了之前和馬刺隊達成的協議，並考慮接受尼克隊的1年1500萬的報價，但馬刺已經將前鋒Bertans交易至巫師了。
此舉真的害到不少球隊，馬刺最終只能以2年1100萬的合約改簽金塊前鋒Trey Lyles，但他在馬刺也不長久，事後Marcus Morris Sr.把此事件歸咎在經紀人Rich Paul身上，反而受到球迷批評。
林秉聖15日在個人社群平台發布「婉拒加入攻城獅」貼文，P.League+（PLG）新竹街口攻城獅球團則在16日下午表示深表遺憾，並強力譴責任何球隊進行「惡性挖角」的動作，將尋求法律途徑全力捍衛球團權益。
新竹街口攻城獅也提出他簽約的證明，但是日期部分，效力為9月1日，林秉聖的認定跟球團不同，才在之後有球團提出報價後，選擇跟其他球團簽約。