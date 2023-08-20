出席還路於民大遊行　柯文哲：政府不會不做事但只會撒幣

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柯文哲提出統計數字，他表示，日本的人口是台灣的5倍，但車禍人數比台灣還低；用每10萬人來看，2021年日本的車禍死亡數字是2.1，但台灣是12.67，算起來是台灣的6倍。
柯文哲批評，政府不會不做事，「但他們面對問題的方法從來就只是撒幣」。從第13期道安方案花了13億多，錢花下去後，死亡人數比計畫施行前還要多。接著又提出提升道路安全品質計畫花了309億、被CNN評為行人地獄後又花了400億，但今年前4個月車禍傷亡人數又比之前上升13.2%，顯然政府不是沒有花錢，但只是說效果不好。
柯文哲表示，依照他台北市的治理經驗，人民發生車禍的時候也不會去怪政府，常常會認為自己運氣不好。曾經在任內陽明山仰德大道發生車禍死了4個人，他就請交通局針對仰德大道去研究，發現5年有700次車禍，經過5個月的整理之後，車禍傷亡人數下降60%。後來他就跟交通局說，每年都有文化的學生車禍死亡，如果早點做計劃是不是可以避免很多遺憾？「政府不是沒有花錢，但應當重視實際的數字將交通安全提升」。
柯文哲最後表示，交通安全不應當是口號或是願景，應當是讓人民真正感受安全，政治核心還是執行力，不會有人希望車禍增加，希望政府花更多力氣去做得更好。而柯文哲也在下舞台前，簽署舉辦單位的5大訴求書。