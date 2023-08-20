出席「還路於民」 賴清德：身為執政黨一員有責任凝聽意見
行人零死亡聯盟所發起「還路於民大遊行」今（20）日下午3時於凱道登場，民進黨總統參選人賴清德也率領黨公職出席並上台致詞，提及自己身為執政黨一員，也是總統參選人有責任凝聽大家的意見，有義務落實每一項寶貴的意見，並提出將秉持兩大原則以人為本、智慧科技，來落實三大承諾，期盼預計在2030年死亡率降低50％，2040結合社會力量達到零死亡目標。
記者陳威叡／台北報導
黨主席暨總統參選人賴清德今日率領黨秘書長許立明、立委洪申翰與黨公職出席「還路於民大遊行」，並上台致詞，他首先感謝公民團體舉辦「還路於民大遊行」，也感謝好朋友雖然下著大雨但仍共襄盛舉，大家的心都一樣，希望為台灣交通安全盡一份心力，自己身為執政黨一員，也是總統參選人，有責任凝聽大家意見，有義務落實每一項寶貴的意見，達到實質上改善交通安全。
賴清德表示，他將秉持兩大原則，包括以人為本、智慧科技來落實三大承諾，首先是落實行政院日前通過《道路交通安全基本法》，就道安、監理、交通與執法4個面向，全面改善道路交通安全；其次為未來應結合在野黨共同努力，由中央地方攜手，實質積極務實改善各縣市交通路況，預計明年底前，對優先600個路口進行改善。
最後賴清德說，他承諾支持今天活動，包括台灣行人路權宣言，預計2030年死亡降低50%，2040年結合社會力量達到零死亡願景目標，希望大家空同努力。