天氣預報／雨神終於走了！明起迎接放晴好天氣　注意高溫熱浪來襲

大雷雨肆虐雙北！新北三峽雨量「1小時100毫米」　4地區淹水警戒

▲午過後對流發展旺盛，雙北遭到大雷雨肆虐，新北市三峽區甚至在1小時內降下100毫米雨量，板橋更是有車輛受困在堤外便道積水區。（圖／警方提供）
▲午過後對流發展旺盛，雙北遭到大雷雨肆虐，新北市三峽區甚至在1小時內降下100毫米雨量，板橋更是有車輛受困在堤外便道積水區。（圖／警方提供）

記者張志浩/綜合報導

今（20）日中午過後對流發展旺盛，一大片的雷雨帶籠罩在雙北地區，導致部分區域傳出淹水災情，據中央氣象局觀測資料，新北市三峽區甚至在1小時內降下100毫米的誇張「時雨量」，目前水利署也針對樹林區 、 三峽區、土城區 、 新莊區分別發布淹水警戒，請民眾外出務必特別留意強降雨、強風、雷擊。

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中央氣象局觀測資料顯示，新北三峽在今日下午2時至3時就降下100毫米的雨量，樹林區也有83.5毫米、板橋區83毫米的情況發生，台北市部分，士林區時雨量也有89毫米、中山區67毫米、中正區47毫米的時雨量，氣象局目前持續針對雙北發布「豪雨特報」

▲新莊幸福路變「幸福河」，一輛機車拋錨。（圖／臉書_爆料公社）
▲新莊幸福路因劇烈雨勢變成「幸福河」，導致車輛難以通行。（圖／臉書_爆料公社）
今日累積雨量部分，氣象局指出，截至下午4時，「新北三峽」共降下132.5毫米最多，其次是「金門烈嶼」113.5毫米、「台北士林」91.5毫米、「苗栗南庄」56.5毫米、「花蓮萬榮」54毫米、「新竹北埔」50.5毫米。提醒民眾，降雨將持續至入夜，外出務必注意安全」攜帶雨具。

🟡降雨警戒範圍
📍豪雨：隆北海岸、臺北市、新北市
📍大雨：桃園市、新竹縣山區、苗栗縣山區、臺中市山區、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、臺南市山區、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣山區、花蓮縣

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