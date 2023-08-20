大雷雨肆虐雙北！新北三峽雨量「1小時100毫米」 4地區淹水警戒
今（20）日中午過後對流發展旺盛，一大片的雷雨帶籠罩在雙北地區，導致部分區域傳出淹水災情，據中央氣象局觀測資料，新北市三峽區甚至在1小時內降下100毫米的誇張「時雨量」，目前水利署也針對樹林區 、 三峽區、土城區 、 新莊區分別發布淹水警戒，請民眾外出務必特別留意強降雨、強風、雷擊。
記者張志浩/綜合報導
中央氣象局觀測資料顯示，新北三峽在今日下午2時至3時就降下100毫米的雨量，樹林區也有83.5毫米、板橋區83毫米的情況發生，台北市部分，士林區時雨量也有89毫米、中山區67毫米、中正區47毫米的時雨量，氣象局目前持續針對雙北發布「豪雨特報」。
今日累積雨量部分，氣象局指出，截至下午4時，「新北三峽」共降下132.5毫米最多，其次是「金門烈嶼」113.5毫米、「台北士林」91.5毫米、「苗栗南庄」56.5毫米、「花蓮萬榮」54毫米、「新竹北埔」50.5毫米。提醒民眾，降雨將持續至入夜，外出務必注意安全」攜帶雨具。
🟡降雨警戒範圍
📍豪雨：隆北海岸、臺北市、新北市
📍大雨：桃園市、新竹縣山區、苗栗縣山區、臺中市山區、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、臺南市山區、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣山區、花蓮縣