向台南女童父致意 賴清德：不讓他失望、全力避免下一件憾事
台南一名余姓女童今年5月與媽媽過斑馬線時遭過彎汽車撞死，而余爸爸今（20）日下午出席「還路於民大遊行」，上台致詞時哽咽說，希望不要再有人跟女兒一樣，沒有人應該在人行道上喪失生命，讓在場民眾無不鼻酸。民進黨主席暨總統參選人賴清德今日出席活動，也在現場與余爸爸表達慰問之意，表示不會再讓余爸爸失望，更會全力避免下一件的憾事。
記者陳威叡／台北報導
民進黨立委洪申翰今日也陪同賴清德出席，晚間也在臉書表示，在失去親人的傷痛面前，都必須要很謙卑。這些沉痛的批評指教，都必須要接受。民進黨作為執政黨，對於行人安全的支持，不會只停在今天出席遊行。更大的任務是在遊行後，邀請這些關注的朋友們，參與到這些重要的行人路權改善計劃中，盡最大的努力，作出改變。
賴清德也在貼文上頭留言，他要感謝余爸爸，在莫大的傷痛下，仍然願意站出來為台灣的交通安全努力，給予民進黨指正與意見。
賴清德強調，自己身為執政黨一員，也身為總統參選人，會盡全力不再讓這樣的傷痛與遺憾再次發生。
賴清德也說，他感謝洪申翰，就如洪申翰所言，民進黨對於行人安全的支持，不會只停在今天出席遊行。未來還要一起努力，結合社會各界的力量，達到交通零死亡的目標。