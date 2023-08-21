賴清德濕髮遊行挨批作秀 他揭昔糾正逆向遭毆「真心用生命在扛」
民進黨主席暨總統參選人賴清德昨日率領黨公職出席「還路於民大遊行」，除受邀上台致詞外，也結束後手持「挺行人、挺交通安全」標語，未料一行人冒雨步行時遭嗆是「政治作秀」。對此有臉書粉專「貓與邪佞的手指」貼文提及，賴清德在2004年曾隻身糾正機車不要逆向，未料卻遭對方撂人持球棒痛毆，眼角膜與頭部皆嚴重受創，強調賴用自己生命在捍衛道安，反問不知道講酸話的人，敢不敢承受3名惡煞持球棍的壓力？「打鍵盤酸人不用力氣，人家卻是真心以生命在扛。」
記者陳威叡／台北報導
賴清德昨日出席「還路於民大遊行」，除了上台致詞外，也率領黨公職一同冒雨遊行，未料卻遭嗆是「政治作秀」。對此「貓與邪佞的手指」在臉書貼文，提及有些人酸賴清德道安只是到場做秀，但說這些話的人，大概不知道賴清德昔遭遇過往。
該貼文提及，賴清德在2004年時，隻身跑去勸人不要逆向駕駛，結果被規勸的駕駛者不爽，撂人持球棒痛毆賴清德，3名惡煞持球棒往賴身上招呼，眼角膜與頭部皆嚴重受創，賴清德傷重直接送急診，當時衝來抱住賴清德的幕僚，衣服上都是賴流下來的鮮血，支持者和親友看到血淋淋的畫面幾乎崩潰，賴清德住院治療了10來天才出院。
貼文最後強調，賴清得用生命捍衛道安，反問不知道講酸話的人敢不敢承受3名惡煞持球棍的壓力？但賴清德敢，並用勇氣撐住了，「打鍵盤酸人不用力氣，人家卻是真心以生命在扛。」