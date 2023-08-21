開南大學驚傳墜樓案！男疑躲避警方稽查 4樓高處墜落送醫不治
20日下午，桃園市私立開南大學驚傳發師墜樓案件，53歲就讀進修班的權姓男子，疑涉犯兒少性剝削條例等罪，為基隆、花蓮警方偵辦對象，昨（20）日，基隆市警方前往校園查緝權男，其疑似為躲避警方追查，藉口回教室拿物品，之後傳出從4樓高處墜落，傷重送醫不治，21日警方將報請檢方相驗，以釐清死因。
記者林盈君／綜合報導
據了解，權男為開南大學進修班學生，疑似涉犯兒少剝削條例等罪，20日下午，基隆市警三分局偵查隊前往校園要帶回權男調查，之後他藉口回教室拿物品，從4樓高處墜落，造成左前臂開放性傷口、雙腿變形、左額頭撕裂傷，當場失去生命跡象，送醫搶救不治。21日，檢方將相驗釐清死因，也要追查警方有無疏失，全案由桃園相驗、基隆檢方指揮偵辦。
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