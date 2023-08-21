中國法拍房驟增！房價慘跌「比應繳貸款還低」　買家只能棄房斷供

北京出手！中國央行欲阻經濟「螺旋式下滑」　分析：舉措太慢太弱

▲中國央行再次要求增強金融支持實體經濟力度的穩定性，並承諾以此化解地方債務風險。資料照。（圖／翻攝自中新社）
▲中國央行再次要求增強金融支持實體經濟力度的穩定性，並承諾以此化解地方債務風險。資料照。（圖／翻攝自中新社）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

中國大型房地產開發商財務危機連環爆，恆大集團、碧桂園都岌岌可危，碧桂園還被踢出香港恆指成分股，失去藍籌地位。消息指北京已經準備好動用1.5兆人民幣的發債融資額度，來處理地方債問題。不過有分析認為，相關舉措力道太弱，推出時間也太慢。

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綜合《路透社》等外媒報導，中國人民銀行、金融監管總局、中國證監會召開聯合會議，聲稱要落實金融支持和防範工作，要求金融部門統籌協調，支持地方債務風險化解，牢守「不發生系統性風險」之底線。中國央行20日也透過聲明表示，將協調金融支持以解決地方政府債務問題，希望促進經濟復甦、恢復投資者信心。

然而，分析認為，中國採取的舉措太少也太晚，需要更有力的措施，以阻止經濟繼續「螺旋式下滑」。

有專家預期，北京的救援計劃可能會涉及強化資金組合及再融資管道、債務互換、延期付款、債務重組措施等。

經濟學家指出，在經歷多年的基礎建設過度投資、地方政府土地收益下降、防疫措施耗費甚鉅後，許多城市早已負債累累，對中國的經濟和金融構成重大威脅。隨著房地產業嚴重衰退、地方政府財政惡化，拖欠債務的開發商是越來越多，經濟環境相當不穩定。

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