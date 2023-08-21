基隆男睡倒車內！開窗飄出濃濃「塑膠味」 藏毒品、開山刀遭警逮
20日晚間，基隆一名20歲的梁姓男子，駕駛自小客車行經基隆市仁二路時，竟在車上等紅燈等到睡著，車輛併排臨停在路旁，當時正在附近進行交通管制員警獲報，隨即前往了解，敲打車窗叫醒梁男，未料車內卻傳出陣陣的「塑膠味」，立即對梁男進行盤查，當場從車內查獲K他命、安非他命等毒品，後車廂起出開山刀、西瓜刀等刀械，員警將梁男帶回偵訊，全案將依公共危險及毒品等罪偵辦。
記者林盈君／綜合報導
據了解，梁男因睡著將車輛併排臨停在路旁，有民眾見狀報警處理，員警前往察看時，敲打車窗均無反應，直到支援警力抵達，再次敲車門，梁男才打開車窗，但卻飄出陣陣「塑膠味」，同時員警眼尖發現，副駕駛座上放有K他命吸管，隨即對梁男進行盤查。
之後警方從車內起獲K他命、毒品咖啡包及安非他命等毒品，後車廂也發現開山刀、西瓜刀等，並將梁男帶回偵訊，依涉犯公共危險、毒品危害防制條例等罪偵辦，後續將積極追查毒品來源。
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