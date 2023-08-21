張柏芝替容祖兒救火「天后演唱會」 名單曝光遭疑：請個門外漢
43歲香港女星張柏芝出道25年，累積不少知名作品如《喜劇之王》、《我家有一隻河東獅》等等。沒想到，工作室19日無預警宣布，張柏芝8月剩下的公開工作全取消，透露張柏芝身體健康出了狀況，而她原定代替容祖兒上陣的「天后之夜演唱會」也無法出席。不過當初張柏芝答應救火時出現在名單內，引起網友熱議認為她不是專業歌手，「請一個門外漢」直呼很離譜。
記者薛羽彤/綜合報導
張柏芝工作室19日發出聲明表示，「柏芝因身體抱恙，工作室不得不取消8月所有公開工作安排（雜誌拍攝、廣告拍攝、品牌活動、演唱會等）」，而張柏芝原先答應替容祖兒救場26日「天后之夜演唱會」，現在也無法履行，不過當時主辦單位宣布由張柏芝替代容祖兒時，引起網友反彈，加上其餘名單為周慧敏、孫燕姿、蔡健雅、許美靜、梁靜茹、Jessica都是活躍在線上的歌手，張柏芝雖出過不少專輯，仍不被網友認可。
張柏芝替代容祖兒引發網友熱議，紛紛表示「還不如換阿sa」、「不如找張曼玉，還能圓她一個演唱會夢想」、「薛凱琪、梁詠琪再不然twins ，鄭希怡、王菀之哪個不比她強」、「笑死我了張柏芝救場」、「救場被嫌棄，慘啊！天后之夜本來能候補的人也不多，還要臨時排的開行程」、「她的嗓音很怪，不適合唱歌。」而主辦單位在收到張柏芝取消工作的訊息後，也發聲明公告可以提供退票，改為原訂的6位歌手出場，不再補人。