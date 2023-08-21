台中人最愛是它！屋馬奪鍋烤節雙料冠亞軍 激旨燒き鳥最高票
全國首創的「台中鍋烤節」，今由台中市長盧秀燕親自揭曉「十大火鍋燒烤店家票選結果」，台中超人氣燒肉名店屋馬燒肉，在燒烤品牌店家組以36996票拿下冠軍、火鍋品牌店家組拿下亞軍，成為最大贏家。火鍋品牌店家組冠軍為海底撈28211票。火鍋巷弄美食組是清真恩德元餃子館26550票、燒烤巷弄美食組是激旨燒き鳥79834票，都是台中在地名店。
記者顏幸如／台中報導
台中市政府今年首創的「台中鍋烤節」自7月17日開跑，網路票選活動共489家店參與、總投票數達442萬，台中市長盧秀燕今（21）日揭曉「十大火鍋燒烤店家」，並抽出壓軸百萬汽車及最終百組萬元抵用券得主。
票選活動分燒烤組與火鍋組，鑑於連鎖品牌競爭激烈，再分為品牌店家組、巷弄美食組。
火鍋品牌店家組前5名依序為海底撈火鍋中友店、涮屋馬惠中店、尚牛二館、萬客什鍋漢口創始總店、老四川紅亭迴轉麻辣鍋。
火鍋巷弄美食組依序是清真恩德元餃子館、灰鴿／鍋南屯店、8德司創意餐館、覓鍋物、瘋蝦吃到飽。
燒烤品牌店家組前5名依序為屋馬崇德店、老乾杯台中市政店、昭日堂燒肉、匠屋燒肉崇德館、瓦庫燒肉。
燒烤巷弄美食組前5名依序為激旨燒き鳥、KoDo和牛燒肉、笨豬跳韓式燒肉台中店、熊夯烤吧、朴山傳統韓國料理。