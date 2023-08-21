中壢加油站4員工扛旗、穿公雞裝 5秒影片後勁超強！眾喊無限回放
賺錢從來都不是件容易的事！桃園中壢SOGO百貨附近一家新開的加油站，日前派出4位員工，1人扛著加油站優惠大旗、1人穿「公雞裝」，另2人在左右敲加油棒助陣攬客，路過女網友將畫面拍下並上傳TikTok平台，短短5秒畫面引發討論，有人直呼「後勁有點強」、「完美詮釋生無可戀」，眾人忍不住無限回放，影片短短1天已超過46萬人次觀看。
記者徐銘穗/綜合報導
原PO將加油站員工討生活實況影片上傳TikTok，寫道「老闆你要確定這樣真的有用？」短短5秒影片中，只見4名加油站員工各自堅守崗位，敲加油棒的敲加油棒、抖彩球的抖彩球，扛大旗的也左右晃動身體，只是臉部表情藏不住。
網友見狀紛紛留言，「後勁有點強」、「大師兄回來了」、「無奈的眼神」、「什麼叫生無可戀的表情」、「錢真難賺」。有人建議老闆應該要找妹子，這樣宣傳效果會更強；不過，也有網友說「我有社恐，會不敢進去！」也有人擔心去了會讓這群員工更累。
事實上，在部分一局戰區的加油站競爭超激烈，曾有高雄加油站業者三不五時就召集員工，在加油站入口大跳台客舞；另外一家打對台的，則是要男店員穿上比基尼，變身辣妹，在街頭上載歌載舞，把顧客拉上門，搭配加油折扣，據悉業績表現不俗。