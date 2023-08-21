淡水阿嬤翻版？郭台銘拋板橋大姐 朱立倫喊往事：記憶力別這麼好
鴻海創辦人郭台銘昨在板橋廟口宣講時，提到有位「板橋大姐」要他「趕快出來」，被外界揣測是國民黨主席朱立倫競選總統時，曾表示「淡水阿嬤」要他出來選的翻版。對此，朱立倫今（21）日受訪說，「你們不要記憶力這麼好」，這是很多年前的往事。
記者翁子竣／台北報導
朱立倫在角逐2016總統選舉時，曾在第一場電視辯論會上自爆，是一位「淡水阿嬤」讓他決定參選總統。然而，郭台銘昨在板橋廟口宣講時，也稱「有一位老大姐就告訴我，她說阿銘，你要出來，我希望替大家賺錢」，被質疑是「淡水阿嬤」的翻版。
朱立倫今受訪被問到，是否覺得郭台銘抄襲？他直言，你們不要記憶力這麼好，很多年前的陳年往事；應該回到重點，民意都很清楚，超過6成以上選民希望團結，今天他接待外賓，外賓也都希望泛藍、非綠陣營怎樣團結。
至於郭台銘邀約國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲喝咖啡談合作，是否陪同侯友宜參與？他表示，還是一句老話，大家放下自我，小我小一點、大我大一點，只有這樣才可能團結勝選，若只看自我就很難。
針對金門縣議長洪允典挺郭態勢明確，侯友宜明將到金門並參加八二三炮戰紀念日，是否會事先溝通？朱立倫回應，每一位都希望大家能大局為重，最後一定會回歸團結支持。