「南投7-11買食物、屏東全家買點數」 你1000萬還沒領！倒數15天
呼叫「今年3、4月，曾到玉山腳下7-11買了62元食物的幸運兒」，你中的1000萬統一發票獎金還沒領，兌獎時間到9月5日，只剩15天！財政部賦稅署指出，今年3-4月統一發票千萬得主還有4張未領取，除在南投信義鄉7-11買62元食物外，還有在屏東高樹鄉全家買2000元遊戲點數者，呼籲要把握最後15天的領獎時間。
記者徐銘穗/綜合報導
112年3-4月統一發票千萬獎項，截至目前仍有4張未兌獎，其中有兩張是在超商消費，另兩張包括在高雄岡燕路山隆加油站加油100元，以及在Google Play商店消費670元應用程式。
事實上，截至112年3-4月期，累計統一發票已開獎74期，可兌領特別獎的中獎發票共有996張，如今已兌領739張，創造739位千萬富翁，而該數據也意即共有257名得主中了千萬「卻沒領」。
賦稅署呼籲，為避免錯失領獎先機，民可眾下載財政部統一發票兌獎APP，申請或綁定手機條碼，透過該兌獎APP將各式載具完成歸戶及至財政部電子發票整合服務平台設定領獎帳戶，或中獎時直接使用該兌獎APP即時領獎，「獎金絕不會漏接」。