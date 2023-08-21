七夕情人節要拜拜！「月老、七娘媽、床母」準備供品、時間一次看

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📍七娘媽拜拜用品：
雞酒、油飯、糖粿、梳妝用品（胭脂粉餅、圓鏡、梳子等）、鮮花（圓仔花、雞冠花），金紙可選四方金、壽金。若要從簡，通常以麻油雞酒、油飯和梳妝用品為主。
📍七娘媽拜拜時間：
午後，通常在下午黃昏進行。除了去七娘媽廟，若在自家祭拜，則將供桌擺在自家門口。
🟡七夕拜「床母」供品、流程
📍床母拜拜用品：
油飯、麻油雞、雞腿、茶水，另獻上刈金、床母衣（婆祖衣）。切記不可供奉酒、魚，民間習俗不附筷子、不拜青菜，以免床母用筷子教訓寶寶，或是照顧寶寶「青青菜菜」。
📍床母拜拜時間：
通常會把供品放在小孩睡覺的床上祭拜，最好選在酉時（下午5時至7時），祭拜時小孩最好不在場。擺好供品、點香，默念寶寶姓名及祝禱詞，拜完後焚燒刈金、床母衣，就可收拾供品，不拜太久以免床母分神。
🟡七夕拜「月老」供品、流程
📍月老拜拜用品：
◾糖果，甜甜月老的嘴。
◾鮮花，與身旁對象可以盡快開花結果。
◾五色水果，圓形尤佳，一切圓滿吉利。
◾紅棗，祈求姻緣早點完成。
◾桂圓，圓滿順利。
📍月老拜拜流程：
向月老報上姓名、地址、農曆出生年月日、理想對象條件，越詳細越好。誠心祈求月老速賜良緣，若覓得好對象，日後會奉上喜餅、喜糖敬謝，要記得說到做到。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。