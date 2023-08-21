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七夕情人節要拜拜！「月老、七娘媽、床母」準備供品、時間一次看

▲2023七夕日期是8月23日，農曆七夕除了拜月老，這天也是「七娘媽、床母」誕辰。（圖／記者周淑萍攝）
▲2023七夕日期是8月23日，農曆七夕除了拜月老，這天也是「七娘媽、床母」誕辰。（圖／記者周淑萍攝）

記者黃韻文/綜合報導

2023年七夕（農曆七月初七）是8月22日，這天不只是牛郎織女相會、屬於情人的節日，七夕其實也是「七娘媽」和「床母」的誕辰，民間習俗會在七夕拜月老求姻緣，拜七娘媽、床母祈求孩子平安，另外祭拜七娘媽也有求子意涵。該準備哪些供品、拜拜時間流程一文看懂。

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🟡七夕拜「七娘媽」供品、流程

📍七娘媽拜拜用品：
雞酒、油飯、糖粿、梳妝用品（胭脂粉餅、圓鏡、梳子等）、鮮花（圓仔花、雞冠花），金紙可選四方金、壽金。若要從簡，通常以麻油雞酒、油飯和梳妝用品為主。

📍七娘媽拜拜時間：
午後，通常在下午黃昏進行。除了去七娘媽廟，若在自家祭拜，則將供桌擺在自家門口。

▲南瑤宮準備了雞酒、油飯、花仔錢等貢品祭祀七娘媽。（圖／翻攝彰化南瑤宮粉專）
▲南瑤宮準備了雞酒、油飯、花仔錢等貢品祭祀七娘媽。（圖／翻攝彰化南瑤宮粉專）
🟡七夕拜「床母」供品、流程

📍床母拜拜用品：
油飯、麻油雞、雞腿、茶水，另獻上刈金、床母衣（婆祖衣）。切記不可供奉酒、魚，民間習俗不附筷子、不拜青菜，以免床母用筷子教訓寶寶，或是照顧寶寶「青青菜菜」。

📍床母拜拜時間：
通常會把供品放在小孩睡覺的床上祭拜，最好選在酉時（下午5時至7時），祭拜時小孩最好不在場。擺好供品、點香，默念寶寶姓名及祝禱詞，拜完後焚燒刈金、床母衣，就可收拾供品，不拜太久以免床母分神。

▲拜床母。（圖／爆廢公社）
▲民間習俗會在床上或床邊擺小桌子，準備油飯、麻油雞祭拜床母。（圖／爆廢公社）
🟡七夕拜「月老」供品、流程

📍月老拜拜用品：
◾糖果，甜甜月老的嘴。
◾鮮花，與身旁對象可以盡快開花結果。
◾五色水果，圓形尤佳，一切圓滿吉利。
◾紅棗，祈求姻緣早點完成。
◾桂圓，圓滿順利。

📍月老拜拜流程：
向月老報上姓名、地址、農曆出生年月日、理想對象條件，越詳細越好。誠心祈求月老速賜良緣，若覓得好對象，日後會奉上喜餅、喜糖敬謝，要記得說到做到。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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