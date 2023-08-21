《鬥陣特攻2》成Steam負評王！遊戲總監回應了 承諾繼續改善內容
《鬥陣特攻2》（Overwatch2）在8月11日成為首款登上Steam平台的暴雪遊戲，不過隨著許多遊戲內外的爭議，讓《鬥陣特攻2》一上線就獲得壓倒性的負評，甚至一舉超過《三國殺》（Ｗar of the Three Kingdoms），成為Steam負評遊戲排行榜「Hall of Shame」榜首，而近日官方則釋出遊戲開發總監Aaron Keller針對負評風波的回應，並對玩家承諾未來方向。
記者張志浩/綜合報導
針對《鬥陣特攻2》在Steam負評如潮，Aaron Keller提及「儘管被負面評價轟炸並不是什麼開心的事，但還是很高興能看到這麼多新玩家第一次加入《鬥陣特攻 2》。我們對於《鬥陣特攻 2》的目標，就是讓更多玩家接觸到這款遊戲。」
Aaron Keller認為，Steam上許多評論提到，玩家不滿這款遊戲最主要的理由，是因為《鬥陣特攻》曾在2019年宣布有更龐大的PvE內容，但後來卻取消了。「我能理解，當時我們宣布的計畫充滿了野心，最後卻無法達成，但我們無法讓時光倒流，只能繼續改善《鬥陣特攻 2》，並加入新內容，這就是我們繼續前進的方法。」
Aaron Keller承諾，《鬥陣特攻 2》會有更多新地圖、遊戲模式、任務、故事、活動、造型和特色功能，努力成為一款不斷擴展、進化且持續變好的遊戲。不過事實上，《鬥陣特攻2》在Steam上的負評，其實有超過一半都是簡體中文留言，表示大量中國玩家對暴雪的不滿，普遍仍認為，相較於遊戲內容，當初暴雪與網易結束合作後的影響，可能才是真正的導火線。