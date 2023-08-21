高分署攜手高大成立S廊帶培訓據點 非理工生也能跨域高科技產業
勞動部高屏澎東分署與高雄大學聯手成立「S廊帶高科技人才產業培訓據點」，期盼透過精心規劃的課程，帶領民眾跨域高科技產業成功就業，打破只有理工生才能進入半導體產業的刻板印象，讓民眾可以搶進科技產業。
記者張振興/綜合報導
勞動部高分署為滿足S廊帶聚落的人才需求，於今年3月聯手高雄大學成立S廊帶人才培訓據點，在親訪日月光半導體、華泰電子、台虹科技、緯創資通、鏵友益科技、建佳科技等多家企業後，對焦產業端的人才需求，精心為在職及待業民眾規劃相關課程，日前針對在職民眾開辦的「AI於半導體應用講座班」，大獲民眾青睞，34個訓練名額於開放報名不久就全數額滿，學員表示課程將時下正夯的AI技術結合應用在半導體產業，可以說是強強聯合，非常難能可貴，很開心能夠參與這次的課程。
S廊帶人才培訓據點也針對待業民眾規劃 「封裝測試概論培訓專班」，目前受理報名中，預計8月31日開課，課程特別聚焦在沒有理工背景但有意跨到半導體領域就業的待業民眾，結合該領域學有專精的老師規劃深入淺出的課程，並提供高雄大學豐富的訓練設備安排實作課程，讓民眾可以從零開始跨域學習，訓練期間補助訓練費用，結訓後還會提供就業媒合的全方位服務，希望協助有心投入半導體產業的民眾，都可以順利轉職成功成為該領域的專業人才，為自己爭好薪。
高屏澎東分署長郭耿華表示，高科技產業是具有前瞻未來的國家重點發展產業，鼓勵民眾可以善用勞動部的資源，厚植自己實力，另外，勞動部為協助青年順利就業，於112年5月啓動「投資青年就業方案2.0」，鼓勵青年參加國家重點發展產業的職訓課程，訓練期間將發給每個月8000元的學習獎勵金，對S廊帶人才培訓據點課程有興趣的民眾，可以上台灣就業通網(https://www.taiwanjobs.gov.tw) 查詢相關資訊。