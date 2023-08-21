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被批課綱缺道安教育　教育部：鼓勵教科書、校訂課程融入

▲教育部今（21）日表示，中小學的健康與體育、綜合活動、生活課程、社會、全民國防教育等部定課程，均有交通安全教育課程。 。（示意圖／Unsplash）
▲教育部今（21）日表示，中小學的健康與體育、綜合活動、生活課程、社會、全民國防教育等部定課程，均有交通安全教育課程。 。（示意圖／Unsplash）

記者李琦瑋／台北報導

有媒體報導「學者批：課綱缺道安，教育需補強」，教育部今（21）日澄清，依據現行108課綱，「安全教育」即是屬於19項議題之一，因此，交通安全學習內容，在各教育階段中包含健康與體育、綜合活動、生活課程、社會、全民國防教育等部定課程已有納入，教師並依據教科書及相關補充教材授課；為深化交通安全教育課程於學校教育推動，教育部規劃推動4項精進措施，包括引導教科書編寫適齡適性交通安全內容、引導及鼓勵學校將交通安全教育列為「校本課程」等等。

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行人零死亡推動聯盟昨天在凱道舉行「還路於民大遊行」，許多民眾不畏風雨參加，呼籲政府重視交通改革的需求；有學者認為，應利用這股民氣，及早在教育端扎根，並指出台灣未能在國小及中學培養相關正確認知，甚至108課綱的道安內容都闕如，未成國民基礎教育一部分，當然就得從教育端補強。

對此，教育部指出，「安全教育」屬於108課綱的19項議題之一，交通安全學習內容，在各教育階段中包含健康與體育、綜合活動、生活課程、社會、全民國防教育等部定課程已有納入，教師並依據教科書及相關補充教材授課。

此外，為深化交通安全教育課程於學校教育推動，教育部規劃推動4項精進措施，包括引導教科書編寫適齡適性交通安全內容、結合校訂課程因地制宜規劃交通安全教育課程、辦理交通安全教育教師增能研習、研發交通安全資源支持教師教學。

教育部表示，交通部委請靖娟基金會完成「交通安全課程模組」，已委請國家教育研究院啟動相關機制，鼓勵教科書業者參考交通安全課程模組，編寫分齡適性的教科書內容，俾利高中以下學校之每校每生於部定課程實施交通安全教育；教育部已透過活化計畫、高中職優質化計畫及安全教育重點學校等專案補助計畫，引導及鼓勵學校將交通安全教育列為「校本課程」，並於彈性學習時間實施交通安全教育。

為提升教師知能，教育部自111年起委託專業團隊並補助地方政府舉辦交通安全教育增能研習，提升中小學教師教學知能，並製作數位研習課程，放置於教育部「磨課師」平台供教師自主線上學習，並建立專業人才庫，以供學校安排教師增能研習或備課之到校諮詢；於111年補助公共電視台依據「交通安全教育課程模組」完成10部交通安全教學影片，並依模組發展交通安全教育教材包3主題，提供教師系統化教學資源，降低教師課程準備壓力及提升課程實施專業性，112年將以行人優先為重點主題，賡續製作交通安全影片及教材包。

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