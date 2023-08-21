都是they的錯！侯郭未整合 王定宇：捨不得成全、不團結都是對方
有意參選總統的鴻海創辦人郭台銘，日前公開邀請國民黨侯友宜與民眾黨柯文哲喝咖啡，稱兩大在野黨參選人嘴巴說要團結，卻彼此在內耗、鬥爭。而昔日傳出侯友宜獲徵召前不接郭電話，如今侯友宜三度拜訪郭台銘未果。對此民進黨立委王定宇今（21）日表示，國民黨宮廷鬥爭很有意思、很好看，侯郭都捨不得成全對方，需要對方的時候就拼命出招，稱不團結的原因都是對方害的，認為國民黨充滿鬥爭私心，大概唯一沒有在腦袋裡面的就是台灣2300萬人。
記者陳威叡／台北報導
對於國民黨至今仍未整合郭台銘，昔日傳出侯友宜獲黨徵召前不接郭電話，如今三度拜訪郭未果。王定宇表示，國民黨宮廷鬥爭很有意思、很好看，當侯友宜需要郭台銘的時候，主動跑到對方豪宅樓下等三回不得其門而入，而當郭台銘需要侯友宜的時候，致電侯友宜也不接電話。
王定宇說，郭台銘現在拋「三隻小豬」呼籲團結，侯郭兩人都想當總統候選人，卻都捨不得成全對方，反觀需要對方的時候拼命出招，而不團結的原因都是對方害，侯友宜要證明郭不團結，不得其門而入，郭台銘稱侯友宜不團結，致電不接，「這政黨充滿鬥爭私心，大概唯一沒有在腦袋裡面的就是台灣2300萬人」。