七夕情人節小心！青少年性侵通報情侶關係最多　約會謹記5招護身

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為保護青少年約會安全，國健署提出約會5大招，當約會過程中對方有任何行為讓自己感到不舒服時，要勇敢拒絕對方，或尋求家人、朋友及專業人員的幫助。
第一招：注意約會地點
若對方相約於人少、陰暗的地點或不良場所，要避免前往。約會地點應選擇熟悉及人潮多的場所，如動物園、遊樂場、速食店等，以減少潛在的危險，為愉快的約會增添一份安心與放心；若臨時更改約會地點，請務必告知家人或朋友。
第二招：注意情緒管理
若對方經常出現暴怒言語或侵略行為，無論是言語威脅、情緒不穩、恐嚇或破壞財物，任何形式的暴力都可能傷害雙方的身心健康。一旦對方在約會中出現失控行為，請立即保護自己，儘早離開危險的環境，並於事後尋求專業協助。
第三招：不探視隱私
初次約會時，對方過度探問私人問題或談論敏感的話題，都是不應該的！約會應該是互相分享感到舒適及安心的事，並尊重彼此的想法及價值觀，避免在彼此不熟悉的情況下，毫無保留地將自己的隱私透露給對方。
第四招：不越界相處
約會過程中，身體接觸應是自然和諧的交流，若對方不尊重，以花言巧語的方式，超過身體的那道界線，請勇敢說不，立即制止對方的行為，並迅速離開。越界相處顯示對方缺乏尊重和自我控制，真正的愛情應是以尊重與關懷為基礎。
第五招：不違背原則
約會時，應尊重雙方的想法，不應試圖強迫他人做違心之事。若感到不舒服時，應堅守自己的原則，並及時結束這次約會。
國健署表示，浪漫約會固然幸福，但也可能潛藏危險，應保持清醒與警覺，千萬別被愛情沖昏了頭，要做一個聰明的約會者，除5大招外，也提醒青少年在約會中避免喝來路不明的飲料及酒類等。並呼籲唯有保護自己，才能擁有幸福美滿的愛情，有關青少年人際與親密關係的衛教資訊，可至國民健康署健康九九-青少年好漾館查詢。