免驚！中國今起暫停台灣芒果輸入　農業部：僅占0.5%、影響有限

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農業部指出，國內今年芒果生產量約17萬餘公噸，外銷量占總產量2.2%，其中外銷中國大陸938公噸，僅占產量約0.5%，顯示芒果屬於內需型水果，而台灣芒果外銷市場更是分散有成，沒有集中單一中國大陸市場，日韓外銷值為前2名。
農業部統計今年至7月底止，芒果外銷值達1,475萬美元，外銷數量已達3,873公噸，主要銷往日本（567萬美元、715公噸）、韓國（384萬美元、628公噸）、香港（303萬美元、1,458公噸）、中國大陸（171萬美元、938公噸）。在農業部與外銷業者積極開拓日本、韓國、新加坡、加拿大、汶萊、紐西蘭及澳大利亞等新興與高端市場的努力下，台灣芒果輸銷中國大陸以外市場的數量與金額逐漸增加，加上今年芒果主要產季已接近尾聲，此次中國大陸暫停台灣芒果輸入，對我國芒果產銷影響有限。
農業部表示，將持續推動三支箭措施，包括擴大國內各大連鎖通路、企業團購平台、媒合加工與開發多元產品及開拓外銷市場，並以超越今年行銷、加工及外銷實績，達1萬5千公噸以上為目標，持續確保芒果產季的產地價格水準，包含與產地縣市政府、農民團體共同推動芒果促銷活動外，同時也鼓勵量販業者設置國產芒果銷售專區與優惠方案。此外，提供補助方案引導加工業者擴大採購國產芒果原物料，減輕供需壓力。
至於在外銷方面，農業部除建立「外銷作物生產供應鏈」供果園制度，引進專業團隊輔導田間管理及包裝場採後處理等，以加強外銷生產管理措施，並針對芒果出口提供海外拓銷獎勵措施，鼓勵貿易業者積極開發中國大陸以外的新興市場，以深耕經營日本、韓國、新加坡、加拿大、紐西蘭、澳洲等高消費市場，提升台灣芒果全球知名度及擴大外銷量值。
農業部表示，在政府及農民、農民團體、貿易業者的共同努力下，近年來我國農產品已大幅降低對中國大陸市場依賴，外銷中國大陸的金額占比從2018年的23.2%在去年已降至12.9%，今年1至7月更降為9.1%，中國大陸已落居我農產品外銷第4大市場（前3名分別為美國、日本及香港）；而我國水果銷中比例從2019年最高的80.1%，在去年更降至1.6%，日本已經取代中國大陸成為台灣水果最大外銷市場。
針對遭到中國大陸以不符合科學原則與國際慣例而暫停進口的農漁產品，政府將持續強化國內行銷、促進加工及開拓外銷新興市場，以穩定國內產銷與產地價格，不會讓農民收益受到影響。