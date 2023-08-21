張靜之遭日本攝影師「裝醉告白」！脫衣跳舞全來 一被打槍秒清醒
談話節目《一袋女王》日前邀請王晴、張靜之、張立東及李唯楓，上節目分享「愛情剛萌芽時千萬別對女生做的事」，張靜之就說有次工作時被日本攝影師裝醉告白的經驗，對方還把衣服拉起來跳舞，沒想到突然就對她深情告白，讓張靜之嚇到趕快離去，沒想到該名攝影師被打槍後瞬間清醒，裝作一切都沒有發生一樣。
記者詹鎰睿/綜合報導
張靜之分享過去曾參與一個國際團隊的拍攝工作，進而認識一名日本攝影師，由於本身會一點日文跟英文，張靜之就和對方聊得很來，隔了7個月後，張靜之因為朋友生日去日本慶祝，大家就租了東京灣的遊船，由於包船需要很多人，所以朋友們都各自邀了日本當地朋友一起去玩，張靜之也就邀請了這位日本攝影師。
沒想到該名攝影師喝醉後完全變成另外一個人，還把衣服拉起來跳舞，完全就跟日劇裡上班族喝醉後在頭上綁著領帶跳舞一模一樣。一陣嬉鬧後，對方突然坐到張靜之對面，用迷濛的眼神看著她，越靠越近還用日文對她說：「怎麼會這麼可愛。」當下就讓張靜之覺得有點不舒服。
直到下船後大家要去續攤，一行人走在馬路上，對方就一路搖搖晃晃地走著，正當大家都已經過馬路到對面了，張靜之卻看到對方彎著腰，一副很難受快要吐的樣子，只好在一旁陪著他，結果男生突然抬頭對她告白，說第一次看到張靜之時就超喜歡她，還問她可不可以留下來在日本發展。
把張靜之嚇到一綠燈就衝去跟上其他朋友。最妙的是，該名日本攝影師一看到張靜之這個反應後，突然不醉了，很正常地走向大家。張靜之這才恍然大悟，原來剛剛的酒醉都是演的，忍不住吐槽說：「他當攝影師真是浪費了。」