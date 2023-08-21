探索極地奧秘！中央大學團隊完成任務　自北極帶回第一手科研資料

中央大學指出，這支名為「FOX」的研究團隊，由中央大學的地球科學系教授張竝瑜、大氣科學系教授王聖翔，以及地科系助理教授張文和等組成，此外，兩位地科系研究生陳穎龍和莊悅琪，以及高中地科教師林士然也參與其中。該團隊的主要科學目標在於監測極地苔原凍土環境下，近地層、地表土壤和大氣之特徵，以及這些系統的交互作用關係。他們運用地球物理和大氣科學的技術，進行跨領域的研究方法。
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張文和則利用無人機進行測繪工作，研究歷年來北極冰川消融的變化，探究冰雪覆蓋範圍的變動以及地質構造的分布，同時，他們也對苔原、海岸帶和河流沉積物的變化及其空間分布進行研究，為其他科學團隊提供了基礎分析資料。
為瞭解地下永凍層的消融變化與北極大氣中水分的陸氣交互作用，王聖翔在苔原上建立了大氣和土壤熱通量觀測站，並還利用張文和提供的無人機進行了垂直大氣溫度和溼度剖面觀測，深入探究350米內的大氣特性。這些密集且高解析度的觀測資料，有助於瞭解淺部地層沉積物與近地表空氣的交互作用機制，並釐清冰川退縮後，苔原裸土對氣候變遷的反饋作用。
中央大學表示，此次探索隊按照預定的採樣和探測計畫，順利收集了各項資料，取得了寶貴的成果。研究團隊希望透過持續的跨學科合作，逐年深入瞭解北極陸地與大氣環境間的連動機制，解開脆弱環境交互影響的謎團，並提供科學實證數據，以協助未來應對環境變遷所需的調適和決策工作。