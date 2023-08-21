下週開學需求大增！蛋價恐調漲2至3元 陳吉仲：尊重市場機制
天氣熱加上開學在即，國內自產蛋供應可能會出現小幅缺口，蛋商與養雞協會將開會討論蛋價調漲事宜，預計每台斤將調漲2至3元。農業部長陳吉仲今在彰化表示，農業部的責任就是讓蛋農有利潤，價格部份會尊重蛋商與蛋農的市場機制，也會透過進口蛋調節供需，市場不至於缺蛋。
記者顏幸如／彰化報導
受到天氣炎熱、雞隻淘汰換羽等因素影響，國內雞蛋產能尚未回穩，但開學在節，學校營養午餐對雞蛋的需求將大增。日前蛋農向中央喊話，若不適度調整蛋價，恐再掀新一波搶蛋潮，蛋商公會也表示，將在26日開會討論調漲事宜，目前產地價格一斤40.5元、市場價一斤50元，蛋農反映考量成本，未來應再漲2至3元。
農業部長陳吉仲今（21）日到雞蛋主產地彰化縣視察，再被問及雞蛋供應問題，他強調在價格部份，會尊重蛋商蛋農的機制，因為「農業部的責任就是讓蛋農有利潤」。對於市場供需可能失調，他表示「專案的進口蛋加上國內的庫存量，尚有6千萬顆雞蛋可以隨時機動調整」。開學後將調度進口蛋做為加工使用、學生的營養午餐則使用國產蛋，市場不至於缺蛋。
陳吉仲說，最近夏天比較熱，產量率當然稍微受影響，蛋雞場正在做老母雞的淘汰，將來產蛋率將大幅度提高。目前國內每天生產約2270萬顆蛋，維持約11萬3500箱左右。不過蛋雞協會估算，實際日產量大約10萬多箱，每天供應缺口大約1萬箱，官方和民間統計有落差。