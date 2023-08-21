功成身退！服務高雄澎湖34年的台華輪將除役榮退

服務高雄澎湖34年的台華輪將於23日傍晚，在高雄港1號碼頭，舉行除役榮退儀式，9月5日起，由在日本內海造船廠所建造的新建的澎湖輪接替，行駛高雄馬公航線，以促進高雄、澎湖兩地的觀光產業，繁榮地方經濟發展。
記者黃守作／高雄報導
台灣航業公司董事長劉文慶表示，服務高雄澎湖34年的台華輪即將除役，台華輪由高雄開航的末班航次為22日上午9時，由澎湖馬公開航的末班航次為23日中午12時，並於23日下午5時在高雄港1號碼頭，舉行除役榮退儀式。
劉文慶說，將自9月5日起接替台華輪的澎湖輪，是由日本內海造船廠所建造的全新船舶，船舶全長近120公尺、總噸位為9932噸、最大船速22節、最大載客數600人、最大載運量可同時承載大型遊覽車4台及小客車82台。 劉文慶並說，澎湖輪艙房共有貴賓艙2間、特等艙8間(其中2間為無障礙艙間)、頭等艙10間、臥鋪艙60間，並搭配商務座艙60位及經濟座艙240位，該輪設計初始即規畫無障礙設施及電梯，搭配室內親子室、沙龍、咖啡廳，室外接近海平線與天際的休憩紓展空間，將為所有客群提供慢活有品質的搭乘體驗，希望不僅能為澎湖鄉親提供優質的旅客、車輛及貨物運輸服務，更能促進澎湖、高雄兩地的觀光產業，繁榮地方經濟。