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大洛杉磯信賴之友會募款餐會　小英胞姊蔡瀛如到場力挺

▲大洛杉磯信賴台灣之友會舉辦募款餐會，總統蔡英文四姊蔡瀛如（右二）也到場力挺。（圖／賴清德競辦提供）
▲大洛杉磯信賴台灣之友會舉辦募款餐會，總統蔡英文四姊蔡瀛如（右二）也到場力挺。（圖／賴清德競辦提供）

記者陳威叡／台北報導

大洛杉磯信賴台灣之友會於今（21）日舉辦募款餐會，除民進黨前主席卓榮泰、新北市議員暨賴清德競選辦公室發言人戴瑋姍、高雄市議員林智鴻與立委參選人曾柏瑜出席外，總統蔡英文四姊蔡瀛如也到場力挺，超過600位支持者無畏洛杉磯颶風侵襲到場參加，齊呼「2024、團結一致」、「Team Taiwan、挺台灣」，展現挺台灣的團結氣勢。

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卓榮泰致詞時指出，不論在台灣或海外，守護台灣主權的共同信念永遠不變，海外信賴後援會已在韓國、日本、菲律賓、馬來西亞、寮國、柬埔寨、印尼、越南、泰國、澳洲與紐西蘭等國插旗，成功完成印太地區的戰略拼圖。

卓榮泰也說，副總統賴清德過境美國時，不論在美東的紐約、美西的舊金山，都有很多鄉親為了見賴一面，不惜千里迢迢趕到機場或飯店門口守候，而大家付出的每一絲關懷，賴清德都謹記在心，並懷著這份心意與台灣人民站在一起，建設心目中理想的台灣。

卓榮泰說明，「信賴台灣」有三大意義，首先是推出一位台灣人民最信賴的人作為未來總統；第二是提出令人信賴的政策，讓台灣在總統蔡英文的基礎上持續進步發展；最後則是要帶領台灣永遠站在民主陣營之中，讓全世界更加信賴台灣。

戴瑋姍致詞首先感謝所有來賓，就算在颱風天也不怕困難趕赴現場，希望大家風雨生信心，遇水則發。並強調賴此次出訪巴拉圭、過境美國之行獲得非常大的迴響，國內普遍認為賴清德是治國能力最好、可以守護台灣主權、提升台灣國際地位，以及最有能力處理兩岸關係的總統候選人，這也反映在賴清德近日升高的民調趨勢中。

戴瑋姍說，大家可以看到賴清德是務實的政策執行者，賴清德小時候過得很辛苦，因此也以過來人經驗出發，勇於面對年輕人最關心的居住與經濟問題，並提出能實際執行的政策願景，為年輕世代打造更公平、更繁榮的台灣，讓每個人都能夠安居樂業。

最後信賴台灣之友會召集人林榮松在募款餐會中，義賣「Team Taiwan」棒球帽與polo衫，卓榮泰也特別從台灣帶來4頂賴清德的親筆簽名帽，每頂最終以1000美元（約新台幣3萬元）高價拍出。

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