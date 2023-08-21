大洛杉磯信賴之友會募款餐會　小英胞姊蔡瀛如到場力挺

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卓榮泰也說，副總統賴清德過境美國時，不論在美東的紐約、美西的舊金山，都有很多鄉親為了見賴一面，不惜千里迢迢趕到機場或飯店門口守候，而大家付出的每一絲關懷，賴清德都謹記在心，並懷著這份心意與台灣人民站在一起，建設心目中理想的台灣。
卓榮泰說明，「信賴台灣」有三大意義，首先是推出一位台灣人民最信賴的人作為未來總統；第二是提出令人信賴的政策，讓台灣在總統蔡英文的基礎上持續進步發展；最後則是要帶領台灣永遠站在民主陣營之中，讓全世界更加信賴台灣。
戴瑋姍致詞首先感謝所有來賓，就算在颱風天也不怕困難趕赴現場，希望大家風雨生信心，遇水則發。並強調賴此次出訪巴拉圭、過境美國之行獲得非常大的迴響，國內普遍認為賴清德是治國能力最好、可以守護台灣主權、提升台灣國際地位，以及最有能力處理兩岸關係的總統候選人，這也反映在賴清德近日升高的民調趨勢中。
戴瑋姍說，大家可以看到賴清德是務實的政策執行者，賴清德小時候過得很辛苦，因此也以過來人經驗出發，勇於面對年輕人最關心的居住與經濟問題，並提出能實際執行的政策願景，為年輕世代打造更公平、更繁榮的台灣，讓每個人都能夠安居樂業。
最後信賴台灣之友會召集人林榮松在募款餐會中，義賣「Team Taiwan」棒球帽與polo衫，卓榮泰也特別從台灣帶來4頂賴清德的親筆簽名帽，每頂最終以1000美元（約新台幣3萬元）高價拍出。