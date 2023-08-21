「最美星女郎」袁潔瑩曾相戀郭富城！富商送豪宅追求 暴瘦近照曝
53歲港星袁潔瑩憑藉《開心鬼》系列電影而知名度大增，她曾和羅美薇、李麗珍等人組成「開心少女組」，也因演出周星馳《鹿鼎記》中「雙兒」一角，被封為「最美星女郎」。外型亮麗的她，曾和郭富城相戀，也被富商追求過，而她淡出演藝圈多年，近期公開露面，暴瘦的模樣卻讓粉絲擔心不已。
記者賴禹妡/綜合報導
袁潔瑩1985年在街上和男友吵架時，被影視人黃百鳴發掘，之後踏入演藝圈，成為「開心少女組」一員，也加入《開心鬼》系列電影的演員群，自此知名度大開。袁潔瑩曾三度和郭富城合作，兩人進而擦出愛火，但卻遭到郭富城粉絲反對，這段戀情也跟著無疾而終，之後袁潔瑩和富商劉鑾雄交往，男方還送豪宅示愛，但劉鑾雄花名在外，最終兩人交往3年後分手，袁潔瑩也把豪宅賣掉治療情傷。
袁潔瑩曾在1994年患上厭食症，甚至一度暴瘦到只剩34公斤，讓她的演藝事業短暫停滯，雖然她後來又回歸拍戲，但仍選擇在2004年淡出演藝圈，袁潔瑩也在這之後傳出和同性密友阮嘉欣的緋聞。近期袁潔瑩開始在社群平台上露面，但53歲的她雙頰凹陷、顴骨突出，讓網友們相當擔心，紛紛留言「她現在太瘦了，影響容貌，還是胖點好」、「怎麼了啊？好好照顧身體」；但也有粉絲直言，「人家已經50多歲了，請嘴上留德」。