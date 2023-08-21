內幕／預知嗆聲、噓聲　賴清德堅赴「還路於民」濕髮遊行展誠意

我是廣告 請繼續往下閱讀
據悉，賴清德當天在稍作休息後，約莫中午時間就與幕僚開會，討論是否出席「還路於民大遊行」，過程中幕僚沙盤推演各種可能，包括出席與否、出席受邀致詞又是否參與遊行等選項，包括昨日遭嗆、遭噓狀況也是意料中事，最終賴清德認為自己身為執政黨的一員，有責任回應民團訴求，親自決定參與活動，並在拍板定案後一小時，透過臉書宣布訊息。
而賴清德昨日致詞時強調，自己身為執政黨一員也是總統參選人，有責任凝聽大家的意見，有義務落實每一項寶貴的意見。而行政院上周甫頒布「行人交通安全政策綱領」，盼道路交通死亡人數2030年前降低30%目標，賴清德為了回應民團訴求，直接上修至50%，展現誠意。
此外，有別於郭台銘與柯文哲兩人致詞後隨即離去，賴清德在致詞結束回到後台，等待舞台活動結束再一同參與遊行，率領黨公職手舉「挺行人、挺交通安全」標語，從凱道與公園路交叉口出發，一路步行至襄陽路，約莫500公尺距離，一行人冒雨遊行，雖預料恐挨轟作秀、嗆聲，但仍選擇走上第一線表達展現改善道安決心。
有知情人士透露，昨日活動與抗議場合不同，而是朝野政黨一起支持對台灣更好的法案，並非政治對立的議題，大家目標一致，不分朝野與中央，賴清德認為議題值得重視，因此決定出席並參與遊行，也則擔心維安影響隊伍進行，最後由秘書長許立明率隊走完全程。
另有黨內人士透露，賴清德在後台與台南余姓女童的爸爸兩度進行對話，賴清德也再次說明自己對於改善道安的看法與承諾，雖在場有黨公職紀錄下這段過程，而事後賴清德在臉書重申對於改革交通安全態度，PO出與余爸爸互動照片，文章隻字未提這段過程，就是不願有過多的操作。
該人士也說明，相較於賴清德無畏遭嗆、遭噓以參與遊行表達展現改善道安決心，反觀柯文哲致詞結束後隨即離去，而是接受彰化縣議長暨籃協理事長謝典林邀請，赴瓊斯盃籃球賽擔任頒獎人，兩人的態度，相信民眾自有評斷。