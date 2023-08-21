名家論壇》單厚之／從機器人大軍到媽祖移炸彈，郭台銘在想什麼？

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對於「小四」的邀約，侯友宜、柯文哲都興趣缺缺。侯友宜先提到自己三次拜訪不得其門而入，並表明願意再次登門請益。言下之意是，是郭台銘不義、不是侯友宜不仁，如果要和解可以，要談判就不必了。柯文哲第一時間則沒有回應。
郭台銘等了一天沒看到兩人的正面回應，19日在基隆造勢就直接開砲，指侯友宜、柯文哲兩人只想到個人利益、政黨利益，嘴巴講要團結，實際上卻是彼此內耗鬥爭；郭台銘還批評兩人「都把我當敵人，不敢打賴清德，打這個無黨無派的人」。昨天更語帶威脅的說，柯文哲要到底的話就選到底，大家不會去逼柯，但要「識時務者為俊傑」，意指柯文哲不識時務、不識抬舉。
郭台銘是今年總統大選最大的變數，至今還沒有人能搞清楚，郭台銘最終的動向，在民調低迷、派系逐漸抽腿的情況下，郭台銘注定不可能當選，繼續玩下去只是保送賴清德，與自己口中的「主流民意」背道而馳。但郭董充分展現了什麼叫做「有錢就是任性」、「有錢能使鬼推磨」，沒有人知道首富「任性」的底線在哪裡？
在威嚇柯文哲的那一場宮廟參拜，郭台銘居然提出媽祖保台的論點，指北京攻擊台灣時，媽祖可以保衛台灣「用手把炸彈移開」，「兩岸軍機繞台時一定會經過湄洲媽祖的上空，可以問一下媽祖，我來打台灣，媽祖有沒有同意？」
郭台銘的說法，完美超越了他5月的「八萬機器人大軍」說，更加天馬行空、更加不知所云。當初的說法，郭粉或許還會認為是科技業首富對科技的信心爆棚，如今的媽祖保台論，就完全是不知所云了。
從原本「台灣需要很棒CEO」、關公信徒的人設，到如今搬出媽祖、身邊圍繞著地方派系、進退失據、翻臉無情，郭董的人設已經完全崩塌，唯一的人設就只剩下「有錢就是任性」。無論「有錢」或是「任性」，都是競選中的大忌，每一次的任性、展現「鈔能力」，其實都是把選票往外推。
郭董已經把自己的總統大選變成了一場鬧劇，所有的親情倫理鄉土肥皂劇，「抓馬」的程度都遠不及郭董。相信有不少人會真的希望郭董參選到底，今年的選舉太無聊，看看穿著新衣的國王，最終不得不面對真相的樣子，多少也能平復一些市井小民的相對剝奪感。
●作者：單厚之／資深媒體人
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