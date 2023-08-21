北市學生注意！全中運重返台北　國、高中明年晚1週放寒假

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113全國中等學校運動會執行委員會下設秘書處，由湯志民擔任秘書處主任，下轄6部26組，包括行政部（行政組、安全維護組、會計組、環保組、醫護組）、典禮部（典禮組、表演組、聖火組、接待組、獎品組）、競賽部（競賽組、紀錄組、裁判組、運動禁藥管制組、運動防護組、資訊組）、服務部(團本部組、志工組、交通組)、行銷部（行銷組、新聞組、觀光文化組、社會資源組、布置組），以及場地部（場地組、器材組），動員北市各局處及學校籌辦賽事。
本屆賽事共規劃辦理22項競賽，包括必辦種類田徑、游泳、體操、桌球、羽球、網球、跆拳道、柔道、射箭、軟式網球、空手道、射擊、拳擊、角力、擊劍、輕艇、划船、自由車、木球、舉重，以及2項選辦種類武術、滑輪溜冰等。
台北市教育局表示，全中運為年度中學生最重要的運動賽事，113年4月22日至4月25日本市所屬公、私立中等學校（不含國民小學及特教學校）停止上課，並調整於113年1月23日至1月26日補課。賽事期間，鼓勵學生進場觀賽，欣賞賽事所帶來體育運動價值與運動員競技國中之力與美的展現，符應108課綱核心素養之培養與實踐。
台北市教育局指出，「飛漾台北 競逐榮耀」，113年全中運在台北，將展現更多樣的活力，感染給每一位來到台北市參加全國中等學校運動會的裁判、選手與觀眾，希望能做到最好的服務，讓每一位參賽的運動員及各縣市辛苦的隊職員們能有極佳的感受，期許所有選手持續創造佳績，以強大的決心與毅力，展現優異的競技運動表現，為個人、為各縣市爭取榮耀，進而代表國家站上國際舞台。