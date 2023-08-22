網球／台塑之星洪可浩精彩逆轉勝　搶搭會內賽列車

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比賽進入『超級搶十』，王愷翊在逃過對方兩個賽末點後最終以12:10逆轉拿下比賽，成功搶搭會內賽列車，賽後王愷翊難掩興奮的表示：『上週沒能在首戰贏球，此週由會外賽打起，反而對自己是一個不錯的磨練，其實面對賽末點時，我並沒有想太多，但近期很努力在調整發球以及正拍，終於將苦練的成果發揮出來，對於會內賽，不會去想太多，抽到誰都會全力以赴，爭取最佳成績。』
會外賽另一場由台塑之星洪可浩出戰印度選手瑪登(MADAN)，洪可浩開賽就表現得相當犀利，無論是發球或抽球，都力壓對手，僅僅用時半個小時就以6:1輕鬆拿下首盤。不過第二盤開始，印度選手發揮韌性，洪可浩錯過了四個破發球點，反之讓對手把握住了一個，就以6:3拿下第二盤，並將比賽逼入決勝盤。決勝盤前半段由洪可浩積極搶攻以5:2取得領先，不過此時卻遭遇了一點小亂流，幾個不必要的失誤連掉5分，反而讓對手超前，此時洪可浩利用換邊短暫休息時喝口水並擦乾身上的汗試圖重新讓自己冷靜下來，最終洪可浩守住了對手一個賽末點並以12:10拿下第三盤，上週會外賽最終輪失利後，本週終於如願成功在會內賽亮相。
洪可浩靦腆的說：『上週會外賽最後一輪輸球後，回去有針對腳步多加練習，很開心自己有達成這兩週賽前設定的目標，感謝協會給的外卡，讓我能在自己國家與職業好手競爭，青少年賽事與職業賽事不同，能儘早適應對我來說是一件好事，我很珍惜這次的機會。』
臺南地主小將張子隸會外最終輪迎戰同胞傅弘霖，擁有另類主場優勢的張子隸從比賽一開始就展現旺盛的奪勝氣勢，強勢的正拍搭配贏球後替自己加油吶喊的聲音，讓他以6:4順利拿下首盤，第二盤首局也立即破了對手發球局，終場以6:4 6:3直落二的成績，成功搶下八名會內賽門票的最後一張。
另一場臺將內戰則由徐傳恩出戰侯傑恩，青少年好手侯傑恩此次以會外外卡身分出賽，侯傑恩錯過第一盤5:3的領先優勢反倒以6:7(5)在經歷約一小時後的苦戰後讓出，次盤侯傑恩力圖振作，不過手握一盤的徐傳恩越打越穩，在第二盤前半段就破了對手發球局，並穩穩得守住領先優勢，歷時兩小時順利收下會內賽門票，成功取得生涯突破，第一次闖進25K等級賽事會內賽。