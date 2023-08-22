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七夕別只拜月老！「求加薪升職」今日功效翻倍　拜祂數錢數到手軟

▲七夕情人節除了要拜月老外！同時也是魁星爺聖誕，在這一天到廟宇上香獻果祝壽祈福，是升職加薪、開智慧求功名力量最強大的時機。（示意圖／取自photo AC）
▲七夕情人節除了要拜月老外！同時也是魁星爺聖誕，在這一天到廟宇上香獻果祝壽祈福，是升職加薪、開智慧求功名力量最強大的時機。（示意圖／取自photo AC）

記者鍾怡婷/綜合報導

農曆七月初七，七夕情人節除了要拜月老外！同時也是魁星爺聖誕根據《旺好運》谷帥臻風水命理老師指出，不論是考試求取功名，或想要催官提升事業運，都可以趁著這魁星爺聖誕，至有供拜魁星爺的廟宇上香獻果祝壽祈福，是求升職加薪、開智慧求功名量最強大的時機。也可在家按下列步驟供奉魁星圖，請魁星幫自己或家人開智慧，庇佑職場上順風順水，加薪升職近在眼前。

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相傳文昌帝君是專門執掌人的「祿籍」（學運），而魁星帝君則是掌管中或不中，所以民間有句話叫「魁星點狀元」就是此意，主祀文昌帝君的廟宇幾乎都可看到魁星爺的身影，而今日為農曆七月初七，恰好正逢魁星爺誕辰。

明（25）日就是農曆七月初七，家有孩子的準備拜床母、慶七娘媽生日，也別忘了這天也是魁星爺的聖誕。圖為台北文昌宮文魁夫子。（圖／記者連宜方攝）
▲農曆七月初七，除了要拜床母、慶七娘媽生日，也別忘了這天也是魁星爺的聖誕。圖為台北文昌宮文魁夫子。（圖／《NOWnews資料照》）
谷帥臻風水命理老師指出，漢代緯書《孝經援神契》記載「奎主文章」，「魁星」為北斗第一星，也叫「奎星」或「魁首」，由於魁星主掌文運，因此實際上不光只有考生要拜魁星，甚至大人、生意人，各行各業也都適合供拜魁星開智慧，庇佑職場運勢飆升，進而達成加薪升職的心願。

建議農曆七月初七當日，帶壽桃至有供拜魁星爺廟宇祈福祝壽尤佳，平時也可以在家按下列步驟供奉魁星圖，請魁星幫自己或家人開智慧：

1、 魁星為西方第一星宿，在家客廳或書房的「西方」可安奉掛置「魁星踢斗圖」，當日吉時將圖掛起，加焚一爐好香，啟動智慧的力量。

 2023年8月23日吉時，包括子時（23時至01時，貴登天門）、寅時（3時至5時，貴登天門）、 辰時（7時至9時，罡塞鬼戶）、巳時（9時至11時，貴塞鬼戶），午時（11時至13時，德入天門），未時（13時至15時，貴塞鬼戶），酉時（17時至19時，羅紋交貴），以上吉時可供奉魁星圖與祈福。

2、 供奉魁斗圖當日起，考生或供奉者每日出門前後，面向魁星圖鞠躬祈求心願。平日可念誦「文昌帝君聰明咒」及「北斗長生聰明咒」可安定心神。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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