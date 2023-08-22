NBA／Harden執行球員選項　是因為76人告訴他「會很快進行交易」

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雙方之間的矛盾在近期被激化到最高點，Harden不僅罵Morey是騙子，還表示永遠不會和後者在同一個組織內效力。事情的嚴重性，也讓聯盟方面對此展開調查。
Charania在報導中指出，Harden在6月份行使了2023-24賽季3560萬美元的球員選擇權，他告訴聯盟調查人員，自己之所以會做出這一決定是因為Morey告訴他「將在這之後很快進行交易」。但現在球隊卻沒有遵守承諾，而是改變計劃留人。
ESPN記者Adrian Wojnarowski和Ramona Shelburne最先報導了聯盟調查的內容，他們表示調查主要集中在確定此事是否和76人隊試圖規避薪資上限的規範有關。不過目前還沒有任何報導表明，76人和Harden就未來合約達成了不當協議。
隨著76人隊停止交易討論，Harden陣營似乎沒有太多籌碼，因為以Morey過去的操盤方式來看，他不太可能被迫達成交易。 過去，當Ben Simmons和76人鬧翻之後，Morey仍然在2021-22賽季的大部分時間裡將他留在隊中，直到時機成熟、才與布魯克林籃網隊交易來Harden。
Harden本月將年滿34歲，據報導，他計劃會前往10月份的76人訓練營報到。但他很可能會繼續用其他方式表達自己的不滿。