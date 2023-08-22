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NBA／Harden執行球員選項　是因為76人告訴他「會很快進行交易」

▲費城76人後衛James Harden大罵球隊總經理Daryl Morey是騙子，NBA聯盟已經展開調查。（圖／美聯社／達志影像）
▲費城76人後衛James Harden大罵球隊總經理Daryl Morey是騙子，NBA聯盟已經展開調查。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

費城76人後衛James Harden在一次於中國的活動中，當著眾多球迷的面稱76人籃球運營總裁Daryl Morey是「騙子」，NBA官方對此事發起了調查，根據《The Athletic》記者Shams Charania報導，調查結果揭露了他這麼做的原因。

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在休賽季76人似乎正走向一個分崩離析的結局，身為球隊主力後衛，Harden不滿自己去年主動降薪幫助球隊補強、但今年76人方面對重新續約一事卻很不積極，感覺沒有受到尊重的他，因此要求交易。

雙方之間的矛盾在近期被激化到最高點，Harden不僅罵Morey是騙子，還表示永遠不會和後者在同一個組織內效力。事情的嚴重性，也讓聯盟方面對此展開調查。

Charania在報導中指出，Harden在6月份行使了2023-24賽季3560萬美元的球員選擇權，他告訴聯盟調查人員，自己之所以會做出這一決定是因為Morey告訴他「將在這之後很快進行交易」。但現在球隊卻沒有遵守承諾，而是改變計劃留人。

ESPN記者Adrian Wojnarowski和Ramona Shelburne最先報導了聯盟調查的內容，他們表示調查主要集中在確定此事是否和76人隊試圖規避薪資上限的規範有關。不過目前還沒有任何報導表明，76人和Harden就未來合約達成了不當協議。

隨著76人隊停止交易討論，Harden陣營似乎沒有太多籌碼，因為以Morey過去的操盤方式來看，他不太可能被迫達成交易。 過去，當Ben Simmons和76人鬧翻之後，Morey仍然在2021-22賽季的大部分時間裡將他留在隊中，直到時機成熟、才與布魯克林籃網隊交易來Harden。

Harden本月將年滿34歲，據報導，他計劃會前往10月份的76人訓練營報到。但他很可能會繼續用其他方式表達自己的不滿。

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