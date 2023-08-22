懷疑妻偷吃同事！高雄男氣炸撂人找上門 深夜「大亂鬥」多人掛彩
22日凌晨3時許，高雄市三民區皓東路某巷弄，發生一起鬥毆衝突，31歲的陳姓男子懷疑30歲的劉姓妻子有外遇，與34歲的尤姓男同事過從甚密，且當天已深夜還不回家。陳男一怒之下，找來37歲的廖姓友人、31歲的林姓友人、28歲的蔡姓友人，前往尤男住處理論，雙方爆發肢體衝突，警方趕抵後，雙方互相提告傷害，涉案幾人均被依法移送高雄地檢署偵辦。
記者林盈君／綜合報導
據了解，陳男與劉姓妻子結婚2年，婚後育有1名子女，近年夫妻之間疑似感情不睦，陳男懷疑老婆外遇、與同事尤男過從甚密。22日凌晨，陳男見妻子仍未返家，遂找來廖男、林男、蔡男，前往尤男住處理論。雙方碰面後，與喝醉的尤男爆發肢體衝突，結果紛紛掛彩，互相提告傷害，劉女則躲在屋內未出面。
警方獲報後趕抵，經了解為一起感情糾紛鬥毆，雙方因口角後爆發推擠衝突，造成尤男頭部挫傷，送醫治療；其餘人皆輕傷無送醫，全案依傷害、妨害秩序等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。
※【NOWnews 今日新聞
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