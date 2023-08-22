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2023七夕情人節免費貼圖！14組告白好用　LINE「七夕特效」助攻

▲七夕情人節快樂！LINE七夕免費貼圖來了，愛心噴發超應景，告白圖案快下載。（圖／LINE、記者整理）
▲七夕情人節快樂！LINE七夕免費貼圖來了，愛心噴發超應景，告白圖案快下載。（圖／LINE、記者整理）

記者黃韻文/綜合報導

今天是七夕情人節，LINE也推出應景的免費貼圖，快下載來祝福親友情人節快樂。貼圖小舖今（22）日上架女孩最愛的BALENCIAGA品牌合作貼圖，以及超愛演的「Kurt Wu」，連比個OK都愛心噴發，七夕發送最合時宜，加上新挖出的隱藏版，合計14組快打包回家。

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📍LINE七夕特效
LINE聊天室夏日煙火特效限時登場，即日起至8月23日上午10時前，輸入「夏日」、「花火」、「煙火」任一組關鍵字，能召喚出絕美燦爛的煙火。

🟡貼圖小舖8月22日新上架

📍LINE TV × Kurt Wu（點此下載）
下載期限：2023/9/20
下載條件：達成指定條件

▲免費貼圖「LINE TV × Kurt Wu」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「LINE TV × Kurt Wu」。（圖／取自LINE）
📍巴黎世家貼圖包（點此下載）
下載期限：2023/9/21
下載條件：加入好友

▲免費貼圖「巴黎世家貼圖包」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「巴黎世家貼圖包」。（圖／取自LINE）
🟡「隱藏版」貼圖專區

📍LINE禮物 × 一事吳陳（點此下載）
下載期限：2023/9/16
下載條件：加入好友

▲免費貼圖「LINE禮物 × 一事吳陳」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「LINE禮物 × 一事吳陳」。（圖／取自LINE）
📍DARPHIN朵法官方限定療癒貼圖（點此下載）
下載期限：2023/9/21
下載條件：加入好友

▲免費貼圖「DARPHIN朵法官方限定療癒貼圖」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「DARPHIN朵法官方限定療癒貼圖」。（圖／取自LINE）
📍Bubble 2×初音未來（點此下載）
下載期限：2023/9/6
下載條件：達成指定條件

▲免費貼圖「Bubble 2×初音未來」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「Bubble 2×初音未來」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物 夯話題 × 尾熊仔（點此下載）
下載期限：2023/9/13
下載條件：加入好友

▲免費貼圖「LINE購物 夯話題 × 尾熊仔」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「LINE購物 夯話題 × 尾熊仔」。（圖／取自LINE）
📍外星三寶的內心戲（點此下載）
下載期限：2023/9/9
下載條件：加入好友

▲免費貼圖「外星三寶的內心戲」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「外星三寶的內心戲」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物品牌名店×馬尾女孩（點此下載）
下載期限：2023/9/6
下載條件：加入好友

▲免費貼圖「LINE購物品牌名店×馬尾女孩」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「LINE購物品牌名店×馬尾女孩」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物 × 小犬（點此下載）
下載期限：2023/9/2
下載條件：加入好友

▲免費貼圖「LINE購物 × 小犬」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「LINE購物 × 小犬」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物 × 啪嘰與噗嘰（點此下載）
下載期限：2023/8/29
下載條件：達成指定條件

▲免費貼圖「LINE購物 × 啪嘰與噗嘰」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「LINE購物 × 啪嘰與噗嘰」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物 夯話題 × 阿汪與阿鴨（點此下載）
下載期限：2023/8/26
下載條件：加入好友

▲免費貼圖「LINE購物 夯話題 × 阿汪與阿鴨」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「LINE購物 夯話題 × 阿汪與阿鴨」。（圖／取自LINE）
📍臺中衛生局×藍寶金妮:帶你暖心說（點此下載）
下載期限：2023/8/27
下載條件：加入好友

▲免費貼圖「臺中衛生局×藍寶金妮:帶你暖心說」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「臺中衛生局×藍寶金妮:帶你暖心說」。（圖／取自LINE）
📍MISS DIOR情人節浪漫貼圖（點此下載）
下載期限：2023/10/30
下載條件：達成指定條件

▲免費貼圖「MISS DIOR情人節浪漫貼圖」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「MISS DIOR情人節浪漫貼圖」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物直播×午搭（點此下載）
下載期限：2023/8/23
下載條件：加入好友

▲免費貼圖「LINE購物直播×午搭」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「LINE購物直播×午搭」。（圖／取自LINE）

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