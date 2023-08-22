2023七夕情人節免費貼圖！14組告白好用　LINE「七夕特效」助攻

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LINE聊天室夏日煙火特效限時登場，即日起至8月23日上午10時前，輸入「夏日」、「花火」、「煙火」任一組關鍵字，能召喚出絕美燦爛的煙火。
🟡貼圖小舖8月22日新上架
📍LINE TV × Kurt Wu（點此下載）
下載期限：2023/9/20
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📍巴黎世家貼圖包（點此下載）
下載期限：2023/9/21
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🟡「隱藏版」貼圖專區
📍LINE禮物 × 一事吳陳（點此下載）
下載期限：2023/9/16
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📍DARPHIN朵法官方限定療癒貼圖（點此下載）
下載期限：2023/9/21
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📍Bubble 2×初音未來（點此下載）
下載期限：2023/9/6
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📍LINE購物 夯話題 × 尾熊仔（點此下載）
下載期限：2023/9/13
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📍外星三寶的內心戲（點此下載）
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📍LINE購物品牌名店×馬尾女孩（點此下載）
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📍LINE購物 × 小犬（點此下載）
下載期限：2023/9/2
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📍LINE購物 × 啪嘰與噗嘰（點此下載）
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📍LINE購物 夯話題 × 阿汪與阿鴨（點此下載）
下載期限：2023/8/26
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📍臺中衛生局×藍寶金妮:帶你暖心說（點此下載）
下載期限：2023/8/27
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📍MISS DIOR情人節浪漫貼圖（點此下載）
下載期限：2023/10/30
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📍LINE購物直播×午搭（點此下載）
下載期限：2023/8/23
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