RIIZE新歌來了！SM娛樂隔7年推怪物男團　MV上線半天衝破百萬點閱

SM娛樂時隔7年推出新偶像男團RIIZE，7名成員分別為Shotaro、銀皙、成燦、沅彬、昇瀚、紹熙和Anton，平均年齡只有20歲，下月4日才正式出道，官方IG追蹤數突破120萬，寫下K-POP新紀錄，昨（21）日搶先釋出第一波主打歌〈Memories〉音源和音樂錄影帶，MV上線半天，觀看次數已經累計107萬。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲▼RIIZE是SM娛樂年度重點男團，萬眾矚目。（圖／翻攝自RIIZE臉書）RIIZE團名靈感為「Rise（成長）」和「Realize（實現）」的結合，希望成員們「一起成長，一起實現夢想」，SM娛樂掛保證，RIIZE是外貌和實力兼具的男團，成員在歌聲、表演、演奏樂器、作曲等都有卓越的能力，首張專輯《Get A Guitar》9月4日發行，新單曲〈Memories〉是Emotional（EMO） Pop風格（情緒流行樂），由「K-POP教母」KENZIE親自操刀製作，MV赴洛杉磯拍攝。▲RIIZE平均年齡只有20歲。（圖／翻攝自RIIZE臉書）〈Memories〉MV一曝光，嚴厲的網友大多給予好評：「以為又只是一個跳舞的團體，結果又清爽又emo...大家又酷又可愛，太棒了」、「SM真的擁有韓國流行樂中最好的聲音」、「這首歌直達思緒和心靈，非常好入口，清爽...」、「Memories是一首非常容易讓人上癮的歌曲...循環播放」、「相信我！RIIZE將成為下一個大勢男團」！五彩緋夏過世！85萬訂閱美妝網紅曾吐露低潮 前一天還更新影片童年回憶殺！《蠟筆小新》劇場版搞笑又催淚 網路聲量排行出爐IU穿「棉花糖君」驚喜現身！潛伏紛絲身邊 寵粉模樣超可愛DJ SODA痛批「女粉絲抓得最用力」 笑著襲右胸還勒她脖子