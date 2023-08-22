中元節應景食品抽驗　新北抽驗95件中7件不合格

農曆中元節即將到來，為維護消費者飲食衛生安全，新北市政府衛生局針對轄內餐飲業、賣場超市及傳統市場攤商等，抽驗中元應景食品檢驗防腐劑、殺菌劑、漂白劑、甜味劑、保色劑、農藥殘留及非准用添加物，共抽驗95件產品，今（22）日公布結果，有7件產品不合格；另因應夏季熱暑，針對飲冰品檢驗腸桿菌科、沙門氏桿菌等指標性病原菌，抽驗54件產品，全數合格，提醒民眾在選購食品時應選擇具有良好信譽商家的產品
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府衛生局食品藥物管理科長楊舒秦表示，此次抽驗有7件違規食品，其中3件為「明記大溪豆乾」、「豆干」及「小方豆干」等豆製品；1件「仙李」休閒食品；2件「草仔粿」等糕粿產品，檢出防腐劑「苯甲酸」、「己二烯酸」或殺菌劑「過氧化氫」，不符食品添加物使用範圍及限量標準，上述相關違規使用食品添加物之食品製造業者；1件生鮮蔬果類的「玉文芒果」，檢出農藥殘留「Pyriproxyfen百利普芬」不符規定，以上分別依違反食品安全衛生管理法分別處以3 萬元以上至2億元以下罰鍰，已要求下架回收並移來源廠商所轄的衛生局依法處辦。
楊舒秦指出，此次檢出違規食品添加物為防腐劑「苯甲酸」、「己二烯酸」及殺菌劑「過氧化氫」，其中苯甲酸可使用於糖漬果實、肉製品、豆皮豆乾及醃漬蔬菜等食品，惟糖漬果實用量不得超過規定劑量、豆皮豆乾用量不得超過，若食入過量苯甲酸會造成腸胃不適等症狀；己二烯酸可使用於醬油、味噌、糕餅及果醬等食品但用量不得超過劑量，若攝取過量，會刺激腸胃道，引發腹瀉、腹痛或胃痛等不適症狀；過氧化氫可使用於豆製品惟不得殘留，食入過量可能會有噁心、嘔吐、腹脹及腹瀉等症狀。