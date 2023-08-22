旅宿缺工！緯創機器人結盟打造AI助理配送　攻智慧旅宿自動化服務

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旅宿業面臨嚴重勞動人口結構改變的問題，這使得以人為核心，提供高品質服務變得更加具有挑戰性，許多旅宿業者迫切需要尋找提高營運效率的方法，以優化服務流程，而AI應用的導入與服務型機器人成為解決方案的關鍵，房客只要透過簡單的語音指令，即可快速獲得回覆或所需物品，解決旅宿業者因缺工而影響整體服務滿意度的問題，同時，旅宿業者可以透過數據化的管理平台與回饋分析，實現更有效的人力配置及管理，從而優化整體服務效率。
在當今AI市場應用趨勢中，整合ChatGPT與旅宿專用語言模型已成為重要方向之一。犀動智能Aiello智慧音箱目前已導入10,000多間客房，結合TMS任務管理系統，導入智慧化軟體，透過小美犀下達語音指令，直接傳送到任務管理系統，讓旅宿業者可以數位化處理派單、自動化排程，可更有效率地處理物品配送等需求，同時也可以串接整合全球最大旅宿管理系統。
犀動智能創辦人暨執行長沈書緯表示，人力短缺已成為旅宿業的一大挑戰。透過飯店專用AI服務與機器人的導入，可節省人時並實現24小時不中斷的高效服務。AI應用及服務型機器人已成為解決人力短缺問題的關鍵。年輕一代成長在科技時代，對科技接受度高，認為AI能帶來的便捷與效率是不可或缺的日常，而年長者對科技與AI的服務也不再陌生，進一步提升旅宿服務品質。
Wifundity旅宿機器人解決方案，提供完整一站式機器人服務，涵蓋機器人導入規劃、硬體建置與部署、雲端平台與系統整合、場域營運維護，以及數據分析應用服務。透過Wifundity 機器人服務管理平台，實現在單一場域整合不同應用的機器人，其中包含自主開發的多媒體互動機器人、智能配送機器人及紫外線消毒機器人，更能快速部署及實現不同的服務應用，提升客戶營運效率及消費滿意度。