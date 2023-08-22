七夕情人節「最熱搜餐廳」公開！陽明山夜景餐廳奪冠 Top7超補身
今（22）日是七夕情人節，雖然一年裡有好多的情人節要過，對於有伴侶的人來說可以大方放閃，反之，單身者就要看別人大秀恩愛。針對於七夕情人節，Google 地圖今天特別公佈去年民眾在七夕時熱搜的餐廳Top 10，陽明山知名的景觀餐廳草山夜未眠是去年冠軍，可見不少民眾在情人節當天，還是會選擇燈光美氣氛佳的餐廳來慶祝。同時也公布寺廟榜單，除了有松山霞海城隍廟之外，排名第二則是跟七娘媽廟和織女傳說有關。
記者周淑萍/綜合報導
Google 地圖公布去年七夕當天最多人在 Google 地圖上查詢的餐廳，多數入榜的餐廳，都有自帶浪漫BGM的景觀餐廳，像是第一名是「草山夜末眠景觀餐廳」，本來就是陽明山上非常知名的景點，情人節更是情侶的放閃熱點。
第三名是宜蘭的「滿山望海」有著南洋風，可以遠眺龜山島海，不管是不是情人節都超難訂位。另外就是知名餐廳，像是第二名的刁民－酸菜魚、第八名的嚮辣台中五權西店、第9名的貳樓台南店。第七名的有夠鮮-烤蚵吃到飽，也成為情人節熱搜餐廳，感覺「補身」功能十足。
七夕讓單身的人更想求姻緣，根據Google 地圖統計，2022年七夕熱搜寺廟第一名花蓮知名景點「吉安慶修院」，除了情侶前往旅遊，可能也和正逢暑假，親子遊的好去處。第二名是台南「四協境七娘境開隆宮」，主祀孩童保佑神七娘媽，也是全臺歷史最悠久的七娘媽廟。第三名則是松山霞海城隍廟，供奉之主神為城隍老爺，陪祀觀世音菩薩、五路財神，還有月下老人可以求姻緣。