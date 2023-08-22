帶5把西瓜刀道歉遭拒！高雄男狂砍前岳父砍到失憶 判5年9月定讞
高雄一名33歲的蔣姓男子，與妻子離婚後常上門騷擾，前妻因此聲請保護令，去年間，蔣男疑似不滿前妻在網路上說他壞話，竟帶著5把西瓜刀前往前妻住處理論。蔣男抵達時見到前岳父，下跪道歉卻遭拒，因此情緒失控，持刀砍傷前岳父，造成其臟器外露，前妻為保護父親也遭砍3刀。前岳父送醫搶救撿回一命，但因受創甚深、甚至失去案發時的記憶，案經高雄地院一審，認為蔣男罹患持續性憂鬱症而減輕其刑，依殺人未遂罪判刑5年9月，二審、三審皆維持原判，駁回上訴定讞。
記者林盈君／綜合報導
據了解，蔣男於2021年與前妻離婚，卻常跑到前妻住處騷擾，前妻因此聲請保護令。去年2月間，蔣男帶著5把西瓜刀前往前妻住處理論，見到前岳父時鞠躬、下跪道歉遭拒，蔣男因此情緒失控，拿出西瓜刀朝前岳父猛砍，前妻見狀阻攔也遭砍傷。前岳父全身多處刀傷、臟器外露，右手食指截肢，送醫搶救撿回一命，但因受創甚鉅失去案發當時記憶。
蔣男落網後，被檢方依殺人未遂罪起訴，案經法院審理，認定蔣具殺人犯意，一、二審依違反保護令，判3月得易科罰金之刑、殺人未遂罪判5年9月徒刑；民事判賠100萬元，服刑完畢後令入相當處所或以適當方式施以監護1年，最高法院駁回蔣男上訴，全案確定。
※【NOWnews 今日新聞
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