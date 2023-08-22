名家論壇》蕭徐行／沒有泛綠支持的民意　真是主流民意嗎？

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郭台銘雖然呼籲主流民意大聯盟，但是他的訴求卻完全無視支持民進黨約40%的泛綠陣營民意，他的支持者除了地方派系頭頭外，少見多元化的民眾支持。這樣「缺角」的民意地圖，不過是在野陣營茶壺裡的風暴而已，怎麼敢吹噓是台灣的主流民意。在野陣營最常用來說口的「六成民意要求下架民進黨」，在在野人士的死纏爛打、胡整亂搞之下，同意下架民進黨者也已下降到五成以下，民眾們擔心的大概是中共還沒來以前，台灣內部就因為互鬥而自亂陣腳。
根據游盈隆教授的最新民調，賴清德的支持度已經達到43%，當選看好度也高達57%，完全是穩當當等著「登基稱王」的情勢，如果在野陣營還在繼續廝殺互砍，綠營的支持度還有可能再上升，這樣43%的近半民意支持度還不夠稱為主流民意嗎？所以，郭董事長的「和解大咖啡」以及「主流民意大聯盟」是不是該邀請賴清德以及民進黨參加，以凸顯民意的全面性；如果不是包括綠營民意，那跟朱立倫所提「非綠大聯盟」又有何差別？
郭董如果真的有心要下架民進黨就該立即大氣宣布自己不會參選總統，願意全力促成兩個在野黨的合作，共同打倒民進黨。如果像現在這樣一直刨國民黨的樹根，另一方面又要當莊家，又說要看侯柯的反應來決定下一步，這樣積極的挑動對手的神經又企圖不施啥本錢穩賺不輸的買賣，除了看出郭董做生意的高明，卻毀了兩個在野黨的未來，也讓民進黨建立了永久執政的根基，這對台灣有甚麼好處。
民眾黨還沒有穩固的基層組織，讓郭董不易下手；相對的，國民黨卻在郭董努力向下刨根挖腳，意欲借殼上市的企圖下，面臨嚴重的分裂狀態及生存危機。游教授的民意調查中侯友宜的支持度只有13%，遠遠低於國民黨的支持度即可見一般。由於郭董不認輸，努力分裂國民黨，除了帶走一部分的支持者外，另有超過10%的支持者厭惡國民黨內的惡鬥，選擇沉默不語或者改而支持民眾黨。國民黨領導人面對郭陣營在黨內的「軟土深掘」，處處挑釁，始終無法拿捏如何處置，這也讓支持者對於黨的高層頗有怨言，這樣離心離德的狀況，國民黨很有可能成為年底的大輸家，甚至一分為三，成為三個小黨。
郭董是功績顯赫的知名企業家，又有足夠的資源來玩年底的選戰，再說參選本來就是國民的權利，沒有人會予以質疑的；但是投資要看預期的效益外，選民在乎的是候選人的「人格特質」以及「誠信度」，不能因為自己霸氣凡事要「橫柴入灶」，要別人讓位讓座；也不可以想「挾民意以制天下」，民眾是很聰明的，只考慮自己的得失是會被看破手腳的。
「主流民意大聯盟」的招牌就在最新民調中被打上了問號，難道43%支持賴清德的民眾不是主流民意嗎?近半的民意反對郭董參選不是主流民意嗎？多數民眾反對「一國兩制」與中國統一，這不也是主流民意嗎？多數國民黨民眾不滿郭董出爾反爾，不也是民意嗎？所以主流民意指的是哪一款？
民意有好幾種，端看操控者如何闡釋解讀；但是背離民心走向，罔顧事實的訴求與企圖，卻得不到掌聲與支持的。回顧黨內初選前，郭董為了爭取國民黨支持者的選票可以低頭向黨員以及韓國瑜道歉，如今卻又對自己曾承諾要輔選的侯友宜顧左右而言他，不理不睬，這對死忠支持國民黨與愛護中華民國，又想要下架民進黨重返執政的泛藍民眾來說，這個爆熱的夏天可真是老天爺對於支持者開的最大玩笑。
●作者：蕭徐行／資深媒體人
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