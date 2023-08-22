365天沒休息！友達廠長猝逝「有事我扛」成絕響 同仁不捨提2訴求
友達光電台中6A廠一名時常將「有事，我扛」掛嘴邊的廠長驟逝，不少同仁得知此事後，紛紛感歎其因365天持續工作而累到倒下；友達證實此事，並感謝該名廠長多年來的專業付出與貢獻，公司已於第一時間成立治喪小組，全力協助家屬處理後事，公司也會持續關注與守護同仁的身心健康。
記者林莞茜／綜合報導
一名疑似是友達同仁，昨（21）日晚間在臉書社團《匿名 靠北友達》發文表示「值得尊敬的長官突然驟逝，除了震驚更是難過」，並透露公司有許多會議，無止盡的Daily回覆信件與LINE訊息群組「應該讓您累壞了」，總是被要求夜間會議，一開就是沒完沒了，過程中充滿著大主管的訓斥和無限迴圈的指導，「您總是會擋在前面，一起被罵，讓大家看到您的肩膀。」
貼文一出，許多同仁也紛紛留言，感念廠長是一位身先士卒的好長官，更表示他時常會將「有事，我扛」等金句掛在嘴邊，如今卻成絕響，更喊話公司「可以好好調查這次的主因和改變工作生態，讓大家可以在工作和健康中找到平衡。」
據《三立新聞網》報導，一名面板業年資8年工程師透露，廠長年薪接近資深處長等級，通常管理人數越多、津貼較好，6A是大廠可見疲累程度，年薪大概400至500萬以上，應該沒有破千萬。