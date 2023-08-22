Nothing Phone (2)今預購免2.2萬！鑲嵌781顆LED燈 3亮點搶先看
科技新創潮牌NOTHING 最新旗艦手機NOTHING Phone (2) 正式在台上市，並於今（22）日開放預購，12+256GB售價2萬1900元，電信通路由台灣大哥大取得獨家販售。NOTHING Phone (2)維持品牌特色，延續使用透明後蓋，鑲嵌781顆LED燈，拍照自動補光，且可運用LED燈效來識別特定聯絡人或應用程式的通知。整理3大亮點，看看NOTHING Phone (2)在紅什麼。
記者周淑萍/綜合報導
781顆LED燈效
NOTHING Phone (2)以獨特的透明背蓋為特色，鑲嵌了781顆LED燈，可以用來補光拍照，還能通過LED燈效來識別特定聯絡人或應用程式的通知，還新增倒數計時器和進度追蹤器功能，靈活運用燈效變化，讓使用者能清楚地了解計程車、快遞或外送服務。
夜拍升級
搭載5000萬畫素的雙後鏡頭，以及3200萬畫素的前鏡頭，透過演算法，提高夜景拍攝能力，主鏡頭升級為Sony IMX890感光元件，支援4K 60fps影片錄製，並搭載雙重穩定系統，使得拍攝的影片更加流暢。
永續性與環保
強調使用再生能源和永續材料，其製造過程將碳足跡降低至僅53.45 kg CO2e，號稱是市場上其中一款最具永續性的智慧型手機之一。手機採用多項可再生材料，如中框、主板、鋼壓零件、塑膠零件等。