網紅推薦「行動電源爆炸」！達人教選購要點：注意5警訊別再用了
近日有網友在Dcard上爆料，在網路上購入許多網紅、藝人推薦的萬用行動電源，不料行動電源在充電時突然發生爆炸，爆炸後的行動電源被燒得焦黑，也讓網友身上多處燒燙傷，相當嚇人！對此一事件，YTR Tim哥揪出問題點，Tim哥認為，多合一的商品雖然很能打中消費者，但多合一的行動電源保護機制有哪些？消費者也須謹慎考量。同時Tim哥也分享自己選擇行動電源的方式，提醒如果充電有出現5種現象，就應該多留意，需慎防出現意外。
記者周淑萍/綜合報導
📍Tim哥：選擇行動電源6原則
1、通過台灣BSMI規定認證會比較安全，可以保護電路，當異常時會自動關閉充電，避免損傷手機。
2、看清楚額定容量電源是多少，而不是業者講的「1萬容量」，應是轉換出來的真實電源容量。
3、如果強調是多合一的行動電源，那「保護機制」有哪些，台灣有規定要載明，以其製造生產年份是什麼，都必須要留意。
4、因為曾經是行動電源製造商，所以會注意廠商的電池用料。
5、代工廠是否可以信任。
6、以現在技術而言，建議選購小顆的行動電源，比較方便攜帶。
📍如果充電設備有以下5個狀況就要多留意
- 充電器、充電線有明顯融化的跡象。
- 充電時會出現奇怪味道，像是塑膠融化的氣味。
- 充電設備上有黑色或棕色燒焦痕跡。
- 每次充電都溫度都會異常變高，甚至到燙手的情況。
- 充電器設備已經有損壞。