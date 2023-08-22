陳佩琪回憶ICU往事被指說謊　柯文哲七夕回：醫師被召回沒什麼

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但陳佩琪的說法遭部份醫界人士批評說謊，陳佩琪昨透過臉書還原細節，指自己在1991年初結婚，當時台灣尚未有健保，醫師PPF制度也還在討論階段，柯文哲當時應已是總住院醫師（CR），假日病人有事，都是值班住院醫師（R）先找CR一起處理，解決不了才往上找主治醫師，當班的R和CR除第一線處理外，也負責對病人家屬的解釋。
陳佩琪批評，沒證據就說她是編故事、說謊、人格卑劣的人，「你們隨便寫幾句，請問你們知道這是對我人格多大污辱和傷害嗎」？她說自己不敢講對社會有多大貢獻，至少清清白白、不說謊、不造假，對得起過去扮演的每一種角色，「請問你們指控我造假、說謊，人格卑劣證據是什麼？你們對得起自己職業良心和媒體專業嗎」？
柯文哲今（22）日在南投跑行程被問及此事，連說2次「我不曉得她又寫什麼？」接著解釋起自己年輕時的從醫生涯，表示他從第4年住院醫師開始，就負責在加護病房工作，「我們被叫回加護病房哪裡是什麼假日？最可怕的是晚上兩三點、三更半夜，沒辦法！病人情況變差還是要回去」。
柯文哲說，那時多半是幫主治醫師分擔工作，且總醫師通常比主治醫師更好叫，「那些住院醫師沒有辦法處理的，總醫師就回去處理，這也沒有什麼、這很正常！」