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陳佩琪回憶ICU往事被指說謊　柯文哲七夕回：醫師被召回沒什麼

▲柯文哲今天一上午都在南投仁愛鄉，了解災後重建情形。（圖／民眾黨提供，2023.08.22）
▲柯文哲今天一上午都在南投仁愛鄉，了解災後重建情形。（圖／民眾黨提供，2023.08.22）

記者顏幸如／南投報導

民眾黨總統參選人柯文哲的妻子陳佩琪，日前提到兩人結婚後有次假日要吃喜酒，自己最後坐在ICU外等待的往事，引來部分醫界人士質疑說謊，她發長文還原過程、怒斥批評者對她人格污辱與傷害。今天七夕情人節，柯文哲在南投跑行程，他表示「我從當總醫師就常被叫回加護病房，沒什麼這很正常！」

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陳佩琪日前提到，剛結婚時有次夫妻倆要去吃喜酒，她打扮的很漂亮，但柯文哲下午臨時被ICU叫走，她在ICU外面等，忙完已是7、8點，喜酒只能吃後面幾道菜。她打扮得漂亮也希望很多人看到，但沒有抱怨，因為看到很多家屬抓著醫生問病情，有些人差點都要跪下來說謝謝醫生幫忙，那種感激、殷切讓她沒辦法要求柯文哲不要工作了陪她吃喜酒，或者回家洗碗拖地。

但陳佩琪的說法遭部份醫界人士批評說謊，陳佩琪昨透過臉書還原細節，指自己在1991年初結婚，當時台灣尚未有健保，醫師PPF制度也還在討論階段，柯文哲當時應已是總住院醫師（CR），假日病人有事，都是值班住院醫師（R）先找CR一起處理，解決不了才往上找主治醫師，當班的R和CR除第一線處理外，也負責對病人家屬的解釋。

陳佩琪批評，沒證據就說她是編故事、說謊、人格卑劣的人，「你們隨便寫幾句，請問你們知道這是對我人格多大污辱和傷害嗎」？她說自己不敢講對社會有多大貢獻，至少清清白白、不說謊、不造假，對得起過去扮演的每一種角色，「請問你們指控我造假、說謊，人格卑劣證據是什麼？你們對得起自己職業良心和媒體專業嗎」？

柯文哲今（22）日在南投跑行程被問及此事，連說2次「我不曉得她又寫什麼？」接著解釋起自己年輕時的從醫生涯，表示他從第4年住院醫師開始，就負責在加護病房工作，「我們被叫回加護病房哪裡是什麼假日？最可怕的是晚上兩三點、三更半夜，沒辦法！病人情況變差還是要回去」。

柯文哲說，那時多半是幫主治醫師分擔工作，且總醫師通常比主治醫師更好叫，「那些住院醫師沒有辦法處理的，總醫師就回去處理，這也沒有什麼、這很正常！」

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